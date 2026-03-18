看見幸福台灣／「幸福城市第11站」苗栗 產業升級 宜居宜業

苗栗縣以「產業帶動城市」為主軸，推動產業投資、就業機會與公共建設發展，讓縣民實際感受生活改善的幸福感，同時產業帶來的稅收也回饋到教育、社福與醫療體系，形成經濟成長與幸福感相互拉抬的正向循環。

根據經濟日報「2025縣市幸福指數大調查」，苗栗縣幸福指數以53.26分，拿下全台第十名，其中，苗栗縣的政府統計數據表現位居全台第12名；民意調查指數排名則從2024年的第12名升至全台第九名。

在政府統計數據方面，環境領域表現較佳，空氣品質指標（AQI）位居全台第五名，就業與收入及居住條件領域也表現不俗，其中，15～64歲就業者占該年齡層民間人口之比率位居全台第六名、平均每人居住面積指標則位居全台第七名；民調表現部分，縣民對於「健康狀況」、「工作生活平衡」給予高度肯定，皆為全台第二。

為打造幸福城市，苗栗縣以「產業帶動城市」為主軸，透過招商引資創造穩定工作，讓青年返鄉、家庭移入，活絡住宅市場與地方商圈。

另外，同步投入道路拓寬、公共運輸優化、停車空間與運動設施建設，縮短通勤時間、提升生活便利性。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗近年在產業投資、就業機會與公共建設同步推進，讓縣民實際感受到生活改善。透過科學園區與工業區布局，帶動在地就業人口成長，同時配合交通路網改善、社會住宅與校園更新，讓年輕家庭願意留下來、回到苗栗發展。

在招商引資政策上，縣府推動「一投資一專案」專責服務制度，讓企業在用地取得、建照審查與行政協調都有單一窗口，大幅縮短投資落地時程；產業布局則聚焦半導體供應鏈、智慧製造、綠能與循環經濟，同時透過工業區更新與新園區開發，強化產業群聚效應。鍾東錦強調，目標不是單點投資，而是打造能長期發展的完整產業鏈。

另外，除經濟面向，教育已是留才關鍵，縣府也積極爭取科學園區實驗中學與雙語教育資源，讓家庭安心在苗栗發展；居住方面，推動社宅與都更；交通上，持續改善聯絡道路與公共運輸，串聯園區與生活圈，希望實踐讓縣民「住得安心、工作穩定、孩子有好學校」。

鍾東錦表示，未來苗栗會以產業升級、淨零轉型與智慧治理為三大主軸，同時深化教育與居住配套，打造宜居宜業的科技城市，幸福不是口號，而是每項投資落地、每條道路完工、每所學校升級後，縣民真實感受到的改變。