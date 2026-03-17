桃園青年節活動開跑 宇宙人、公館青少年28日熱力開唱

2027年台灣燈會在苗栗，基於交通動線考量，苗栗縣長鍾東錦拍板單一燈區在苗栗高鐵站特定區約30公頃，要求團隊以「家有喜事」的態度全力以赴，接棒今年在嘉義縣長翁章梁第一名團隊辦理燈會，他有信心不會讓賴清德總統、交通部及鄉親、遊客失望。

2026-03-17 14:37