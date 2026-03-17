新竹水情進展到供水減量？經濟部：緊盯水情 有消息會說

新竹水情趨於嚴峻，12日已減壓供水，燈號轉為黃燈，加強節水措施後，是否進一步減量供水？經濟部次長賴建信表示，經濟部與農業部密切合作，希望在枯水期末端穩定用水，也會密切注意水情變化，有消息會對外說明。

新竹水情燈號自2月25日起調整為「水情提醒綠燈」，但寶山及寶二水庫蓄水率繼續呈下降趨勢，3月12日調整水情為「減壓供水黃燈」，經濟部成立旱災經濟部災害緊急應變小組，16日召開第1次工作會議，決定再強化及落實新竹地區農業、民生、產業相關節水措施，夜間減壓供水措施提早1小時於每日晚上10時啟動。

寶二水庫目前蓄水率已見2字頭，但去年此時，蓄水率卻是100％。

賴建信17日出席2026節水績優表揚典禮，受訪時並未鬆口新竹水情是否再下修，但強調會密切注意水情變化，定期開會檢討，有消息會對外說明。

經濟部表示，據氣象署預估，未來至4月，降雨偏少機率仍高，因此有必要滾動調整農業、民生及產業相關節水措施，審慎因應。

黃色減壓供水下一道關卡就是橙燈減量供水，停止供水對象擴大至試放消防栓、露天屋頂放流等停止供水；減量供水部分則是非工業用戶的用水大戶減供20％；工業用戶減供5％～20％；游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等不急需的用水，減供20％。