快訊

新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

竹科台電變電所爆炸…他傷勢惡化不治再添1死 家屬赴廠區招魂

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹水情進展到供水減量？經濟部：緊盯水情 有消息會說

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
新竹減壓供水提早1小時啟動，後勢不妙？經濟部表示會緊盯水情。圖／AI生成
新竹減壓供水提早1小時啟動，後勢不妙？經濟部表示會緊盯水情。圖／AI生成

新竹水情趨於嚴峻，12日已減壓供水，燈號轉為黃燈，加強節水措施後，是否進一步減量供水？經濟部次長賴建信表示，經濟部與農業部密切合作，希望在枯水期末端穩定用水，也會密切注意水情變化，有消息會對外說明。

新竹水情燈號自2月25日起調整為「水情提醒綠燈」，但寶山及寶二水庫蓄水率繼續呈下降趨勢，3月12日調整水情為「減壓供水黃燈」，經濟部成立旱災經濟部災害緊急應變小組，16日召開第1次工作會議，決定再強化及落實新竹地區農業、民生、產業相關節水措施，夜間減壓供水措施提早1小時於每日晚上10時啟動。

寶二水庫目前蓄水率已見2字頭，但去年此時，蓄水率卻是100％。

賴建信17日出席2026節水績優表揚典禮，受訪時並未鬆口新竹水情是否再下修，但強調會密切注意水情變化，定期開會檢討，有消息會對外說明。

經濟部表示，據氣象署預估，未來至4月，降雨偏少機率仍高，因此有必要滾動調整農業、民生及產業相關節水措施，審慎因應。

黃色減壓供水下一道關卡就是橙燈減量供水，停止供水對象擴大至試放消防栓、露天屋頂放流等停止供水；減量供水部分則是非工業用戶的用水大戶減供20％；工業用戶減供5％～20％；游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等不急需的用水，減供20％。

農業部 水情 新竹 經濟部

延伸閱讀

新竹水情亮黃燈 賴建信：穩定各地用水需求密切觀察

新竹水情轉黃⋯科技業承壓！網看好水資源概念股起飛

水情惡化 經濟部：新竹地區農業民生再強化節水

科技業憂缺水：竹科用水 政府應超前部署

相關新聞

物價漲！鄰長補助原地踏步 桃市議員盼比照北市加碼

台北市今年起將鄰長交通補助與工作協助費調升至每月3000元，桃園市議員錢龍今質詢時盼市府比照辦理，並設置資深鄰長慰勞金機制，肯定基層長年付出。民政局回應，桃園鄰長整體福利在六都中屬前段班，慰勞金部分將視財源通盤考量。

桃園推煙火管制 陳情反增近3倍…市府：將分類管制、優化規範

今年農曆春節期間，桃園市爆竹煙火噪音陳情案件暴增，甚至將近去年3倍。民代今質詢時呼籲在保障傳統民俗信仰的前提下，檢討春節爆竹施放管制規定。副市長蘇俊賓坦言，今年陳情數大幅增加，將進一步研議管制措施。

影／苗栗頭份「文中三」動土設非營利幼兒園 明年5月竣工

苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦開工祈福典禮，這項工程總經費約1億元，其中7000多萬元由教育部補助，預計明年4、5月完工，規畫可容納6班共152名幼童的活動空間，盼提供平價、優質的教保服務，落實「在地就學」目標。

新竹水情進展到供水減量？經濟部：緊盯水情 有消息會說

新竹水情趨於嚴峻，12日已減壓供水，燈號轉為黃燈，加強節水措施後，是否進一步減量供水？經濟部次長賴建信表示，經濟部與農業部密切合作，希望在枯水期末端穩定用水，也會密切注意水情變化，有消息會對外說明。

2027台灣燈會在苗栗交通動線考量 拍板後龍高鐵單一燈區

2027年台灣燈會在苗栗，基於交通動線考量，苗栗縣長鍾東錦拍板單一燈區在苗栗高鐵站特定區約30公頃，要求團隊以「家有喜事」的態度全力以赴，接棒今年在嘉義縣長翁章梁第一名團隊辦理燈會，他有信心不會讓賴清德總統、交通部及鄉親、遊客失望。

高虹安赴日考察首站拜會筑波市 共探產業與人才合作新契機

新竹市長高虹安率市府訪團赴日本展開市政考察，今首站前往科技研發重鎮筑波市，拜會市長五十嵐立青。高虹安並致贈台灣知名飲品「50嵐」珍珠奶茶一卡通鑰匙圈，兩位科技城市首長就科技創新與產業發展議題熱絡交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。