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影／苗栗頭份「文中三」動土設非營利幼兒園 明年5月竣工

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦開工祈福及動土典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦開工祈福及動土典禮。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦開工祈福典禮，這項工程總經費約1億元，其中7000多萬元由教育部補助，預計明年4、5月完工，規畫可容納6班共152名幼童的活動空間，盼提供平價、優質的教保服務，落實「在地就學」目標。

這項公共化非營利幼兒園位於頭份市建國國中慈輝分校旁，總樓地板面積約1550平方公尺（468.92坪），建築師簡報指出，這次興建的育星非營利幼兒園舍為地上2層、地下1層建築，其中1樓規畫2歲至未滿3歲的「幼幼班」2班，2樓為3到5歲的幼兒4班，合計可容納152名幼童。

育星非營利幼兒園背後承載深遠的意義，「育」代表培育、教育，「星」代表孩子如星般閃耀，也象徵科技、未來感，簡潔又具教育本質。幼兒園以「童心與活力」為設計核心，建築南北向配置，利用L形動線，構築安全且具包圍感的戶外活動中庭。

視覺美學上，建築以純白為基底，巧妙點綴橘、黃、藍、綠跳色，展現活潑繽紛的童趣氛圍，並透過木紋與茶色細節平衡色彩，注入溫潤質感。並選用綠建材施工，在美感與健康間取得完美平衡，為孩子打造一座安全、永續且充滿生命力的成長樂園。

縣長鍾東錦、教育部國教署長彭富源及副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠及各級民代、里長、建國國中家長會多人到場，氣氛熱絡。彭富源指出，目前有關校長及校內教師行政人員應把精力投注在教育上的討論引起關注，苗栗縣政府將校舍相關工程委由交工處的專業來執行，近幾年多達40餘件，這是一大特色，也值得外縣市來觀摩。

縣長鍾東錦表示，2027燈會原本規畫在高鐵特定區、竹南運動公園2個展場，但民眾、遊客兩頭往返賞燈，不論交通接駁、展區攤位及人力調度都複雜，因此縣府已決定改為後龍高鐵特定區「單一展區」，由於竹南運動公園跑道狀況不佳，現在確定不辦燈會，跑道改善工程可提前作業與竹南鎮公所合作，早日完成跑道改善。

苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦開工祈福典禮，建國國中合唱團暖場演出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦開工祈福典禮，建國國中合唱團暖場演出。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦開工祈福典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦開工祈福典禮。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午開工祈福，建築師簡報設計規畫內容。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午開工祈福，建築師簡報設計規畫內容。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程今天動土，興建地上2層、地下1層的建築，總樓地板面積約1550平方公尺，示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程今天動土，興建地上2層、地下1層的建築，總樓地板面積約1550平方公尺，示意圖。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦祈福及動土典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市「文中三」用地興建公共化幼兒園舍工程上午辦祈福及動土典禮。記者胡蓬生／攝影

幼兒園 鍾東錦 苗栗

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