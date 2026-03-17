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物價漲！鄰長補助原地踏步 桃市議員盼比照北市加碼

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
鄰長工作繁忙，桃園市議員錢龍今質詢時盼市府提升鄰長補助，並設置資深鄰長慰勞金機制，肯定基層長年付出。圖／市府提供
鄰長工作繁忙，桃園市議員錢龍今質詢時盼市府提升鄰長補助，並設置資深鄰長慰勞金機制，肯定基層長年付出。圖／市府提供

台北市今年起將鄰長交通補助與工作協助費調升至每月3000元，桃園市議員錢龍今質詢時盼市府比照辦理，並設置資深鄰長慰勞金機制，肯定基層長年付出。民政局回應，桃園鄰長整體福利在六都中屬前段班，慰勞金部分將視財源通盤考量。

錢龍表示，鄰長是市政最前線的基層推手，近年交通費用與物價持續上漲，加上高齡化社會來臨，基層服務工作愈來愈複雜，台北市已率先調升鄰長補助至每月3000元，桃園應比照辦理，以實際行動肯定基層夥伴的付出。

錢龍提到，內政部對任職滿6屆且年滿65歲的資深里長提供30萬元慰勞金，但地方上同樣有許多服務超過30年的資深鄰長，長年默默投入基層服務，除公開表揚，期待市府研議比照設置資深鄰長慰勞金機制，用更具體方式感謝他們的付出。

民政局區政行政科長曾國偉回應，桃園市鄰長目前福利措施包含工作協助費每月2200元、報費每月300元、文康活動費每年4100元、保險每年1200元、喪葬補助費每人1萬元及教育訓練每年200元，整體制度相對完善，就六都比較屬前段班，其中文康活動費與新北市一致為六都最高。至於是否增設資深鄰長慰勞金，將再通盤考量。

另，錢龍指出，市府針對戶數達3500戶以上的大里，每年增編5萬元里基層工作經費，立意良善，但有些里雖未達3500戶門檻，人口數卻比部分大里還多，建議民政局在經費編列上，應參酌人口數作為指標，讓事務繁重的里長有更充裕的資源。

曾國偉表示，針對里基層工作經費，未來將增列「平均人口數」為參考指標，戶數未達3500戶但人口數高於該指標的里，會納入增編經費考量；使用項目也已依各行政區地域特性因地制宜調整，後續視里長實際需求修訂。

桃園

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