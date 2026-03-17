桃園推煙火管制 陳情反增近3倍…市府：將分類管制、優化規範

今年農曆春節期間，桃園市爆竹煙火噪音陳情案件暴增，甚至將近去年3倍。民代今質詢時呼籲在保障傳統民俗信仰的前提下，檢討春節爆竹施放管制規定。副市長蘇俊賓坦言，今年陳情數大幅增加，將進一步研議管制措施。

桃園市今年春節實施年節放鞭炮管制原則，列為特定噪音管制區的52處人口稠密區，及學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施周邊50公尺內，全天候禁止施放鞭炮及煙火。一般區域則僅凌晨2點到早上8點維持管制，違規者可依噪音管制法處3000元至3萬元罰鍰。

議員謝美英今直言，桃園光除夕到初五短短6天，警察局、消防局及環保局就接獲963件陳情，對比去年的376件、2024年的452件，檢舉量翻倍成長，許多市民「被炸得不得安寧」，民怨沸騰，顯示市府的春節爆竹施放管制規定仍需檢討。

她提醒，政策不能矯枉過正，尤其娛樂型煙火與傳統宮廟、民俗祭祀燃放的鞭炮不能相提並論，傳統習俗迎神的鞭炮點燃後往往只持續30秒到1分鐘、不會定點施放，但娛樂型高空煙火一放就是半小時甚至1小時，嚴重破壞住宅安寧與安全，未來應明確針對煙火型態進行分類管制。

蘇俊賓表示，今年管制時段內檢舉數量相較去年下降，但陳情案件總數的確大幅增加，顯示非管制時段的煙火擾民問題更嚴重，市府將進一步討論、優化。

蘇俊賓說，宗教儀式性的煙火屬於短暫施放，會與娛樂型煙火分開管制，不會混為一談；後續將由民政局負責輔導宮廟團體，消防局與環保局則分別針對娛樂型煙火的公安及噪音問題另行管制。