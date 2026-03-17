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2027台灣燈會在苗栗交通動線考量 拍板後龍高鐵單一燈區

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
2027年台灣燈會在苗栗，苗栗縣長鍾東錦拍板單一燈區在苗栗高鐵站特定區約縣有地等約30公頃。本報資料照片
2027年台灣燈會在苗栗，苗栗縣長鍾東錦拍板單一燈區在苗栗高鐵站特定區約縣有地等約30公頃。本報資料照片

2027年台灣燈會在苗栗，基於交通動線考量，苗栗縣長鍾東錦拍板單一燈區在苗栗高鐵站特定區約30公頃，要求團隊以「家有喜事」的態度全力以赴，接棒今年在嘉義縣長翁章梁第一名團隊辦理燈會，他有信心不會讓賴清德總統、交通部及鄉親、遊客失望。

苗栗縣政府繼2011年後，暌違16年，明年承辦台燈會，縣府有苗栗高鐵特定區及竹南運動公園兩個腹案，鍾東錦率團隊觀摩到嘉義縣觀摩燈會後，鍾東錦基於交通動線考量，決定竹南運動公園的燈區，移到苗栗高鐵集中，盤點縣有地及可租用的民間土地，約30公頃，苗栗縣議會議長李文斌第一時間表示歡迎，他認為燈會在後龍，可以透過外溢效應帶動苗栗市、公館及頭屋等苗中地區的觀光。

鍾東錦說，台灣燈會是重要的國際觀光品牌，預估期間吸引大量遊客，如果要接駁到竹南運動公園，可能交通及動線發生壅塞的問題，接駁、攤販等事務，也不好規畫，苗栗高鐵單一燈區可以節省管理、人力及物力成本，不用把人流分散，感覺會更加熱鬧。

此外，後龍高鐵站跟台鐵豐富車站共構，搭車來賞燈相當方便，如果是乘坐遊覽車或是開車，附近有國道3號大山、後龍交流道，還有國道1號頭屋交流道、苗栗交流道，交通也非常便利。至於竹南運動公園保留原本的耶誕節燈區設施，台灣燈會期間同步展出，目前運動公園破舊跑道，縣府、竹南鎮公所各出一半經費汰換。

明年台灣燈會將以「山海之間．慢城光苗」為題，展期暫定2027年2月20日至3月7日，為期16天，鍾東錦今天在縣務會議特別指示，團隊應秉持「家有喜事」的態度，全力投入、主動補位，同步配合中央補助申請時程，備妥計畫、積極爭取資源，如期如質推進，透過台灣燈會的舉辦，點亮苗栗榮耀，提升能見度，並帶動觀光、產業與城市整體發展。

苗栗縣長鍾東錦要求團隊以「家有喜事」的態度全力以赴，接棒今年在嘉義縣長翁章梁第一名團隊，辦理明年台灣燈會。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦要求團隊以「家有喜事」的態度全力以赴，接棒今年在嘉義縣長翁章梁第一名團隊，辦理明年台灣燈會。記者范榮達／攝影

李文斌 翁章梁 鍾東錦

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