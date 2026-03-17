高虹安赴日考察首站拜會筑波市 共探產業與人才合作新契機

新竹市長高虹安率市府訪團赴日本展開市政考察，今首站前往科技研發重鎮筑波市，拜會市長五十嵐立青。高虹安並致贈台灣知名飲品「50嵐」珍珠奶茶一卡通鑰匙圈，兩位科技城市首長就科技創新與產業發展議題熱絡交流。

高虹安表示，新竹市與筑波市同為科技重鎮，匯聚頂尖學術機構與國家級研究單位。新竹不僅被譽為「台灣矽谷」，在半導體與高科技產業具關鍵地位，也在高等教育與科學園區帶動下，形成「三高一低」人口結構，包括高學歷、高收入、高出生率及低平均年齡，展現城市創新發展的強勁動能。她提到，市府團隊曾於2023年參訪筑波研究支援中心（TCI）及機器人研究中心（CYBERDYNE STUDIO），此次再訪市役所，期盼深化科技與人才培育交流。

高虹安指出，日本長年為台灣旅客最喜愛的旅遊目的地之一，來台日本旅客人數亦居前列，雙方互動頻繁、情誼深厚。她也提及近日世界棒球經典賽（WBC）台日對戰，儘管中華隊惜敗，台灣球迷仍對日本隊表現報以掌聲，展現兩國既競爭又友好的情誼。

談及交流趣事，高虹安表示，「五十嵐」對台灣民眾而言相當熟悉，是遍布街頭巷尾的珍珠奶茶品牌名稱，當得知筑波市長同名時，格外感到親切，也更容易產生記憶連結，笑稱「會成為台灣人最喜歡的日本市長之一」，為現場交流增添輕鬆氣氛。

五十嵐立青說，筑波市與新竹市同為以科技產業為核心的城市，發展條件相似，倍感親切。他肯定台灣在全球半導體產業的重要地位，並指出新竹市作為關鍵基地，對全球科技發展貢獻卓著，能與新竹交流深感榮幸。

五十嵐立青指出，隨著台積電（TSMC）與日本研究機構及大學合作日益密切，持續促進產學研鏈結，為未來合作奠定良好基礎。筑波市作為日本重要科學技術城市之一，期盼透過此次交流，深化雙方在科技、產業及人才培育領域的合作關係。

高虹安說，新竹市擁有逾300年歷史，人口約45萬，是兼具文化底蘊與科技能量的城市。舊城區為全國古蹟密度最高區域之一，其中新竹州廳為全台唯一仍作為市府辦公使用的國定古蹟，今年將迎來落成百週年，別具意義。

高虹安表示，新竹與筑波不僅具備相似特質，更擁有高度互補的科技發展能量，未來在半導體、智慧科技、新創產業及科研人才培育等領域具廣泛合作空間，期盼進一步推動簽署合作備忘錄（MOU），建立長期友好城市關係。

城銷處長林昱志表示，此次交流為雙方合作開啟新契機，高虹安也誠摯邀請五十嵐市長率團回訪新竹，持續深化科技、產業與學術交流，推動城市外交向前邁進。