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校園傳說！陽明交大土地公最愛仙草蜜 泰山食品3／20校門奉茶贈信徒

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
3月20日頭牙土地公生日，泰山食品將於當天12點至17點在陽明交大福德宮免費奉茶發送限量仙草蜜。圖／泰山食品提供
3月20日頭牙土地公生日，泰山食品將於當天12點至17點在陽明交大福德宮免費奉茶發送限量仙草蜜。圖／泰山食品提供

陽明交通大學北校門外有一座土地公廟，據說對考生特別靈驗，這裡的土地公還「偏愛」仙草蜜，讓這座廟宇成為考季期間最熱門的祈福景點之一。泰山食品今指出，將於3月20日（農曆二月初二）土地公生日當天至現場安排奉茶攤讓信徒喝平安、領限量免費仙草蜜，並請教土地公廟爐主及學生們分享怎麼拜最靈驗。

只要上網搜尋「土地公愛吃什麼？」就會查到陽明交大校門口的光明福德宮有著土地公偏愛仙草蜜的都市傳說相關訊息，據說全校師生在有疑難雜症需要向土地公祈願時，象徵「煩事先找me」的仙草蜜也就是許願靈驗的必需。

該都市傳說代代相傳多年，陽明交大土木系學生許振祐說，「每月初一、十五都會來拜土地公，爸媽更是交代要拿仙草蜜來拜，許過的願望真的每個都有實現」。材料系學生楊勝銘分享，「自己都是來土地公廟祈求身體健康，入學前的考試拿仙草蜜來拜真的考上交大，沒有拿仙草蜜以外的供品來拜過。」

泰山食品指出，今年年初起就與全台12間土地公廟做祈福連線，將「仙草蜜」、「仙草茶」化為最強供品，於全台捐贈出3888瓶給廟方使用或奉茶給宮廟參拜信徒；也同步致贈仙草蜜祈福塔、平安龜給廟方。

泰山食品說，3月20日當天將直接在陽明交大旁福德宮前設置「奉茶祈福站」為土地公慶生，民眾於當天12點至17點至現場，完成社群分享任務就可以免費領限量「解憂仙草蜜」並可填寫祈福卡一起向土地公許願。

特別的是，陽明交大光明福德宮爐主李榮春也貼心提醒民眾頭牙當天要怎麼拜拜，包括24小時皆可拜，只要土地公廟有開的時候不限時段都可祈求祈福，特別是晚上更常有民眾坐在土地公廟前沉思找靈感。拜拜供品準備三牲、水果、甜品跟酒皆可，並表示當地信眾拿仙草蜜來當供品已流行3、40年。

泰山食品捐贈120斤仙草蜜平安龜予陽明交大光明福德宮，今年與全台12間土地公廟做祈福連線。圖／泰山食品提供
泰山食品捐贈120斤仙草蜜平安龜予陽明交大光明福德宮，今年與全台12間土地公廟做祈福連線。圖／泰山食品提供

土地公 陽明交通大學 都市傳說

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