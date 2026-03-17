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桃園客家文化日周六登場 首度進北區串聯客庄10大遊程

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
客家日規畫超過45攤客家伴手禮、美食、客庄遊程及地方創生品牌。圖／客家事務局提供
客家日規畫超過45攤客家伴手禮、美食、客庄遊程及地方創生品牌。圖／客家事務局提供

桃園市政府客家事務局表示，客家文化日21日（周六）在藝文廣場揭開序幕，今年以「好食、好搞，尞客庄！」為主題，首度將客庄文化活動帶到北桃園生活圈，透過舞台展演、主題展區、特色市集與互動闖關等豐富內容，邀請市民朋友一起「共下來尞」。

客家局指出，桃園是全台客家人口最多的城市之一，客家文化深植於各個客庄地區，其中桃園區客家人口比例約占全市25%，活動選在北桃園舉辦，希望讓更多市民接觸並認識客庄文化 。活動也結合全新整合升級的「桃園客家旅行網」，以「十大客庄遊程」為主軸，將線上旅遊資訊轉化為現場可參與的文化體驗，民眾在現場即可一站式體驗遊程特色，包括客家館舍介紹、特色餐飲、地方創生團隊手作體驗，以及在地文創伴手禮，呈現桃園客庄的多元樣貌。

客家日活動還有舞台展演、客家料理示範、客庄品牌展售與特色市集。舞台活動除客家青年歌手與親子互動演出，也與桃園區公所合作，推出北桃園具客家特色的表演，並邀請客家星級餐廳主廚現場示範客家料理，廣場也集結天光雜貨店優質客庄品牌，及十大遊程中的客庄創生團隊展售。

主題展區以「好尞十大遊程」結合客家局七大館舍與，「桃園大客家」AI客語學習系統設計互動闖關活動，現場規畫超過45攤特色市集，邀請民眾參與人氣遊程投票與闖關體驗，完成任務即可參加抽獎活動並獲得限量贈品。現場也將限定限量，優先開放預購4月推出的「楊梅客庄漫遊」遊程票券，邀請民眾透過小旅行深入認識楊梅的人文景觀與在地生活。更多活動詳情，請上桃園市客家事務局官網查詢。

桃園客家日周六在藝文園區熱鬧登場，規畫多個攤位適合親子互動。圖／客家事務局提供
桃園客家日周六在藝文園區熱鬧登場，規畫多個攤位適合親子互動。圖／客家事務局提供

舞台安排精彩的客家藝文表演。圖／客家事務局提供
舞台安排精彩的客家藝文表演。圖／客家事務局提供

桃園 客家

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