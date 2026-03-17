智慧托育再升級 竹市「定點臨托」開放線上預約

為提升家長申請定點臨時托育服務的便利性與即時性，並簡化預約流程，新竹市政府指出，今年3月9日起結合新竹市數位申辦平台及新竹通APP，推出「定點臨托線上預約」服務，讓家長可透過線上平台快速完成預約，便捷又省時。

市長高虹安表示，過去民眾使用定點臨托服務時，僅能於上班時間撥打電話預約。為積極推動智慧治理及友善育兒措施，市府透過新竹通APP平台整合定點臨托預約服務，不僅提升行政效率，也讓家長能突破時間限制，以更便利的方式取得公共托育資源。

高虹安指出，市府除了持續優化托育服務環境外，也規畫增加定點臨托服務據點與服務時段。除現行的一區一定點臨托外，位於關東及內湖的兩處公共托嬰中心預計今年完工啟用後，也將同步增設定點臨托服務。

此外，為回應家長多元托育需求並強化假日托育量能，市府刻正規畫結合私立準公共托嬰中心增設假日定點臨托據點，以2歲以下嬰幼兒為主要服務對象，提供假日期間短時托育支持，減輕家庭臨時照顧需求的負擔，打造讓年輕家庭安心生養的城市。

社會處長黃佳婷表示，為提供家中育有6個月至6歲幼童的家庭照顧者適度喘息服務，市府於2024年12月於香山區親子館設置香山區定點臨托服務空間，正式達成全市「一區一定點臨托」的服務目標。定點臨托導入線上預約系統後，市府亦可即時掌握各據點服務量能與使用情形，作為後續托育政策規劃及據點擴充的重要參考依據。

社會處說明，定點臨托服務預約系統採日曆式介面設計，清楚呈現各據點可預約時段與剩餘名額，家長可即時完成預約登記，不僅操作直觀，也有效提升整體行政效率。欲使用服務的民眾可透過電腦或手機瀏覽器至市府數位申辦平台（https://gov.tw/6PC），或下載新竹通APP（路徑：服務→申辦服務→申請預約），透過線上提出預約申請。