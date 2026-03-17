苗栗水情吃緊 縣政府建議4鄉鎮市1599公頃一期稻田停灌

苗栗水情持續吃緊，縣政府今天建議農業部公館鄉、後龍鎮、頭份市、銅鑼鄉1599公頃一期稻田停灌，爭取每公頃8.2萬元至9.3萬元補償，減少農民損失及怨言。

後龍溪上游今年降雨量偏少，僅往年的四分之一，衝擊春耕灌溉，公館鄉東河圳、穿龍圳目前都採取南、北幹道灌3休3策略輪流供水，造橋與後龍農灌地區採15天輪灌，但旱象沒有紓緩，農業部針對水情欠佳的公館鄉、後龍鎮、頭份市、銅鑼鄉，專案放寬變更休耕或轉作補助，延長申請時間至3月25日。

縣府農業處統計，農友申報一期水稻面積，公館224公頃、後龍鎮822公頃、頭份市339公頃、銅鑼214公頃，合計1599公頃，縣長鍾東錦今天在縣務會議指示農業處，建議4鄉鎮市1599公頃農田停灌，即使已經插秧的稻田，及申請休耕農田，可以或得較高強制休耕停灌補助。

鍾東錦也為越來越極端的氣候，雖乾旱與水庫無關，但天花湖水庫新建案，除了農業外，也關係民生、產業等，將來水質較差的明德水庫，轉型備援水庫，全力發展觀光，希望行政院盡快拍板核定推動。

根據水利署即時水情資料，苗栗縣三大水庫水量持續下降，永和山水庫蓄水率45.2％，有效蓄水量1355.84萬立方公尺，明德水庫蓄水率42.6％，有效蓄水量529.74萬立方公尺，鯉魚潭水庫蓄水率35.1％，有效蓄水量4072.97萬立方公尺。