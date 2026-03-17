瑪利歐創意行銷掀熱潮台灣燈會落幕 苗栗接棒鍾東錦直呼壓力山大

2026年嘉義縣舉辦台灣燈會，歷經13天展期圓滿落幕，日前閉幕典禮嘉義縣長翁章梁在交通部觀光署長與交通部次長見證下，將燈會主辦權交棒給下一屆主辦縣市苗栗縣。苗栗縣長鍾東錦率縣府團隊觀摩接棒，為2027年燈會提前暖身。燈會最吸睛亮點，莫過於首度跨海合作、由日本電玩大廠任天堂打造的「超級瑪利歐星燦嘉年華」燈區。以經典角色瑪利歐為主題的燈區，結合大型裝置與互動設計，成為整個燈會人氣最旺的打卡熱點，展期幾乎天天湧入人潮。

對於這波「瑪利歐旋風」，鍾東錦臉書發文直言，嘉縣能邀請到瑪利歐本人現身活動，行銷手法「實在太強」，讓他直呼「頭殼抱著燒」，感覺難以超越。不過他強調，苗栗縣府團隊2027年燈會將全力以赴，期盼外界給苗栗機會，打造精彩燈會盛事。

燈會落幕，外界好奇瑪利歐燈區究竟吸引多少遊客，以及人氣爆棚的小提燈究竟發送多少數量。不過，嘉縣府文化觀光局表示，由於與任天堂簽署合作合約，相關人次統計與小提燈數量屬商業機密，無法對外公開。

回顧過去，嘉縣8年前狗年燈會結合手機遊戲Pokemon GO，打造全台玩家「抓寶」熱潮，當時成功吸引超過50萬人次湧入嘉義。今年瑪利歐燈區同樣展現強大吸客力，不僅燈區天天爆滿，相關周邊商品也銷售一空，限量瑪利歐小提燈更是一燈難求。這股熱潮讓瑪利歐燈區在燈會結束後，仍持續在網路社群引發話題。

嘉大行銷與觀光管理系教授蕭至惠指出，透過國際IP合作確實成功提高「漫遊嘉義」官方平台知名度與使用，帶動旅宿與觀光產業有明顯效益。不過她建議，面對小提燈供不應求，若主辦單位能及時追加製作或增加兌換據點，將有助於降低民眾抱怨，也能讓更多遊客感受活動熱情。然而燈會後期，主辦單位未增加兌換點或調整發放策略，部分遊客因此感到失望。儘管如此，「瑪利歐效應」仍成功為嘉義燈會創造高度討論度，也成為燈會行銷案例與民意討論的焦點。即使燈會畫下句點，這股話題熱度仍在網路上持續延燒。