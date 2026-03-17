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綠傳黃世杰選桃市長 張善政：專心市政

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍王聖藜王小萌／連線報導

年底桃園市長選舉，近日傳出賴清德總統屬意法務部次長黃世杰代表民進黨參選，黃昨回應若家鄉有需要，他責無旁貸，爭取連任的國民黨籍市長張善政說，自己專心市政，但黃是值得尊重的對手。

民進黨選對會成員、立委莊瑞雄則指還未討論桃園市長選舉，但是會推出強棒人選。

面對張善政穩定連任態勢，民進黨迄今未有確定對戰人選，連月來多人被點名，又以黃世杰、總統府副秘書長何志偉、立委王義川三人討論最多。

針對可能出戰桃園市長的傳聞，黃世杰昨證實民進黨選對會有初步徵詢，並交流對桃園選情的看法。但他目前重心仍以法務部的工作為優先，只要在行政團隊一天，就會持續在崗位上把事做好。

黃世杰說，最後徵召與否，作為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸，一切將尊重主席的決策權，相信黨會透過機制整合各方意見，並在通盤考量後，做出最好的布局。

民進黨議員黃瓊慧說，黃世杰在地方形象正面，對人謙和有禮，二○二四年立委卸任後，也有持續經營耕耘地方，是不錯的母雞人選，呼籲黨中央盡速拍板，讓小雞們不再焦慮。

國民黨議員詹江村則分析，民進黨地方議員希望市長人選帶動基本盤聲量，但又評估怎麼選都選不上，因此，無人願意出戰，人選始終談不攏。並指黃在立委任內表現平平，選區以外知名度不高，選市長缺乏勝算。

桃園一名綠營人士認為，黃世杰是桃園人，學經歷優異，建中、台大畢業後考取律師高考第一名、司法官特考合格，是學霸級人物。黃也曾在前市長鄭文燦任內擔任市府顧問，熟悉市政規畫，加上立委、中央部會歷練，會是不錯的人選。

詹江村 王義川 何志偉

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