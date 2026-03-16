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賴香伶上任苗栗縣副縣長 柯文哲掛保證「一定會做得很好」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣第二縣長賴香伶今天上任，民眾黨創黨主席柯文哲則盛讚鍾東錦好眼光，掛保證賴香伶一定會做得很好！記者范榮達／攝影
苗栗縣第二縣長賴香伶今天上任，民眾黨創黨主席柯文哲則盛讚鍾東錦好眼光，掛保證賴香伶一定會做得很好！記者范榮達／攝影

苗栗縣第二縣長賴香伶今天上任，縣長鍾東錦肯定賴是難得的好人才，也是第一人選，因此借將民眾黨，到場觀禮的民眾黨創黨主席柯文哲則盛讚鍾東錦好眼光，掛保證賴香伶一定會做得很好！

苗栗縣政府新增第二副縣長，賴香伶今天上任，柯文哲、民眾黨主席黃國昌，及立委邱鎮軍等人觀禮，鍾東錦表示，賴擔任立委期間，常常回來苗栗，關心地方事務及議題，就對賴一口流利及道地客家話印象深刻，而且對事務想法清晰，政策辯論清楚，他認為是難得的人才，因此立法院地方制度法修正，增設第二副縣長，第一想法就是賴，並向柯文哲、黃國昌。

柯文哲表示他在台北市長任內，賴香伶透過海選，出任勞動局長，各個局處評比，都是第一名，因此號稱台北市政府第一局，賴從走街頭社會運動轉換角色，可以處理很好，賴在立法院，也是排名第一的立委，黃國昌去年上任黨主席，也找賴幫忙，賴無論操守、能力沒問題，中央、地方經驗都有，鍾縣長好眼光，他保證賴可以做得很好，幫忙縣政府及縣民。

黃國昌回想第一時間得知鍾縣長借將時，心情有如「晴天霹靂」，他表示，他上任黨主席，第一時間找賴香伶去年3月擔任政策會執行長，最大功臣推動能源轉型核三延役公投，結果讓民進黨反省檢討，「晴天霹靂」24小時後沉澱，他給賴滿滿祝福，相信賴可以造福更多苗栗鄉親。

賴香伶則強調會全力以赴扮演好角色，協助鍾縣長承先啟後，溝通、協調、督導業務在所不辭，新的問題引領，包括AI、「北台積、南美光」等很多擘畫的願景，苗栗潛力無窮，吸引人才、投資，提升城市競爭力，把文化、觀光及客家的美，發揚到國際。

苗栗縣第二縣長賴香伶今天上任，民眾黨創黨主席柯文哲則盛讚鍾東錦好眼光，掛保證賴香伶一定會做得很好！記者范榮達／攝影
苗栗縣第二縣長賴香伶今天上任，民眾黨創黨主席柯文哲則盛讚鍾東錦好眼光，掛保證賴香伶一定會做得很好！記者范榮達／攝影

黨主席 苗栗 鍾東錦

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