新竹水情黃燈！城隍廟廣場噴水造景暫停 植栽澆灌改回收水

近期降雨偏少，全台水庫蓄水量持續下降，新竹地區水情燈號已調整為減壓供水黃燈。為配合整體節水措施，新竹市政府已啟動抗旱應變作為，暫停公園噴水造景及非必要供水設施，與市民共同珍惜水資源、落實節約用水。

市長高虹安表示，面對近期水情較為吃緊，市府已依節水原則全面盤點各項景觀用水設施，目前已暫停各類景觀噴水造景設備運作。如有植栽澆灌需求，將優先使用水資源回收中心回收水，以降低自來水使用量。

此外，部分公園公廁及洗手設施也逐步汰換為省水型水龍頭，透過設備優化持續推動節水措施。高虹安呼籲市民朋友一同珍惜水資源、養成節約用水的好習慣，市府將持續密切關注水情變化，並適時調整相關應變措施。

養工處長李吳喜說明，目前城隍廟前廣場、飛行公園等噴水景觀設施已停止供水運作，並同步加強設施巡檢與環境維護；另部分具有水域生態功能的景觀設施，如麗池、新竹公園小橋流水及護城河等，因涉及水中生物棲息環境，且為避免長時間停水造成設備淤積或損壞，因此調整為最低水量循環運轉，僅維持基本水體流動與生態需求，整體用水量已大幅降低。

養工處指出，市府也同步盤點抗旱備援水源，目前竹市抗旱水井均已完成檢查並可正常運作，包括護城河2處、南寮幸福沙灣口1處、青草湖環湖公廁旁1處及景觀大道公廁旁1處，在必要時可作為景觀維護或緊急調度水源使用，以強化整體抗旱應變能力。

市府提醒，水資源與日常生活息息相關，民眾可定期檢查家中管線是否有漏水情形，並選用具有省水標章的馬桶、洗衣機及蓮蓬頭等設備；同時善用可再利用水源，包括洗米水、洗菜水或冷氣、除濕機產生的冷凝水，可再次用於澆灌植栽或清潔環境，共同落實節水生活。

為配合整體節水措施，新竹市政府已啟動抗旱應變作為，暫停公園噴水造景及非必要供水設施。圖／新竹市政府提供