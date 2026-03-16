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拎台積電行李箱出訪！高虹安與新竹市議會赴日考察
新竹市長高虹安今與新竹市議會訪問團啟程前往日本進行市政考察，將前往筑波市與宮城縣交流城市治理與科技產業發展，並預計與當地政府簽署合作備忘錄（MOU），深化城市合作關係。
出發前，高虹安手提印有台積電標誌的行李箱現身機場，格外吸睛。她說，新竹是全球半導體重鎮，台積電更是世界級企業，特別帶著象徵新竹科技實力的行李箱出訪，也希望向國際展現新竹的科技城市形象。
高虹安指出，此行將拜會筑波市及宮城縣地方政府，並參訪東北大學及科研機構，交流產學合作、人才培育與科技產業發展經驗。
市府城市行銷處表示，訪團同時也將參訪東京巨蛋、麻布台之丘、赤坂方舟之丘與東京都廳等城市建設案例，以及teamLab Borderless、日本科學未來館與東京國際論壇等場館，作為新竹未來城市建設與科教發展的重要參考。
市府表示，期盼透過此次府會攜手出訪交流，汲取日本在科技產業、都市再生與公共建設上的成功經驗，並將國際交流成果帶回新竹，持續推動「安居科技城」願景。
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