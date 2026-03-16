拎台積電行李箱出訪！高虹安與新竹市議會赴日考察

旺宏教育基金會執行長張宜如在中醫大新竹附醫一樓大廳展出以駿馬為主題的畫作，她也是為了紀念上個月病逝的父親，他生前最愛蒐集馬的藝術品，也作為獻給亡父生辰禮物。中醫大新竹附醫院長陳自諒希望病友來醫院欣賞畫作時，可以感受到希望與祝福，達到心靈上的慰藉與療癒。

2026-03-16 11:02