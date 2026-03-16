遭質疑用公費看WBC 桃市農業局長：車資門票均自費

世界棒球經典賽（WBC）掀起全民熱潮，但民進黨桃園市議員余信憲今在議會質詢時質疑，農業局長陳冠義日前率隊赴東京參加食品展，卻提前以公費飛抵東京，隔天即前往東京巨蛋觀看WBC台韓大戰，質疑行程安排根本是「預謀好的公費看球行程」，要求徹查。陳冠義則回應，看球是利用行程空檔，車資及門票也均自行負擔。

余信憲表示，市府團隊日前出訪日本參加東京食品展，該展展期為3月10日至13日，農業局卻在7日下午就以公務預算飛往東京，8日上午即前往豐洲市場、淺草商圈及東京巨蛋周邊商場，其中包括觀看WBC台韓大戰。

余信憲質疑，若考察目的是參加10日才開展的食品展，為何7日就要先飛到日本？行程安排明顯是早就計畫好，利用公費出國順便看球。

他也指，WBC台韓大戰門票極為搶手，通常須提前兩個月以上購買，熱門場次更是秒殺，「你3月8號去，我不知道你的票從哪裡來的」，是否在規畫公務行程前就已買好球票，要求調查公務行程有無遭到竄改，並強調此事必須徹底查清，給市民一個交代。

陳冠義稍早回應，他抵達東京後先參訪成田市批發市場，隔天周日空檔，有漁會同仁要去看棒球，僅他一人隨同前往，車資、門票、食宿全部自費，「接下來所有行程都是公務行程，一切就是為桃園的農業、漁業去行銷。」