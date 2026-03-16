以畫紀念父親！科技才女張宜如「駿馬展」現身中醫大 傳遞勇氣希望

旺宏教育基金會執行長張宜如在中醫大新竹附醫一樓大廳展出以駿馬為主題的畫作，她也是為了紀念上個月病逝的父親，他生前最愛蒐集馬的藝術品，也作為獻給亡父生辰禮物。中醫大新竹附醫院長陳自諒希望病友來醫院欣賞畫作時，可以感受到希望與祝福，達到心靈上的慰藉與療癒。

張宜如說，父親非常喜歡駿馬奔騰的英姿，家中有許多父親到國內外旅遊購買蒐集的藝術品，10年前她剛開始學習油畫的時候，曾親自手繪一幅駿馬飛躍的畫作送給父親當作父親節的禮物。今年特地展出描繪駿馬的畫作，原本以為父親可以有機會到場觀賞，很遺憾他在農曆年前病逝，3月16日是父親的生日，她以馬年的創作，送給父親作為生日禮物，相信父親在天上也能感受到女兒祝福的心意。

中醫大新竹附醫執行長張宜真表示，張宜如在中醫大新竹附醫共展出6幅精彩系列創作，畫風延續她特有的浪漫敘事風格。其中「愛之翼神話」以曾造訪的葡萄牙貝納宮作為創作的背景，畫作中守護宮殿的白色飛馬自雲間展翼飛躍而出，彷彿天使般的羽翼輕拂著天上人間眾人的心靈，象徵父親對子女的疼愛永不止息，她以這幅畫獻給天上的父親。

策展人名冠藝術館總監陳昭賢表示，馬年展覽匯聚多位藝術家作品，藝術家梁奕焚以簡約俐落的線條描繪「狀元郎」騎馬迎春的逗趣場景，寓意前程似錦。藝術家詹錦川以童趣視角創作「魚1」、「魚2」，藉魚的意象寄寓「年年有餘」的吉祥寓意。日籍藝術家佐藤公聰透過自由形式與豐富色彩，在「騎搖搖馬的女孩」中展現輕盈自在的氛圍，象徵從容前行。藝術家莊明旗彩繪銅雕「SMILE」以繽紛色彩與立體造形傳遞樂觀能量。