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星期評論／新竹人口紅利 藏少子化警訊

聯合報／ 本報記者郭政芬

台灣少子化持續惡化，今年二月全台新生兒僅六五二三人，創下歷史新低。長期被認為少子化衝擊相對緩和的科技城市新竹，實際上早已出現人口結構轉折。四年前，新竹縣自然增加率就已轉負，正式踏入「生不如死」的階段；近年出生人口更驟降近三成，生育率下滑速度遠比外界想像更為嚴峻。

然而，這個危機並不容易從表面看出來。原因在於科技產業帶動的大量人口移入，使新竹整體人口仍持續成長。近十年新竹縣社會增加率多介於千分之六至十五之間，二○二三年更達千分之十五點九二高峰。移入人口多為科技業青壯年家庭，使幼兒與學齡人口在短期內仍顯充沛，新竹在人口統計上仍維持「年輕城市」的樣貌。

人口移入帶來的紅利，在一定程度上掩蓋了少子化與生育率下滑的警訊。面對出生數持續下降，新竹縣各鄉鎮市近年陸續推出生育津貼，五峰鄉今年跟進後，全縣十三個鄉鎮市公所皆已發放「催生」補助；新竹市也同步加碼。從中央到地方，補助金額一再提高，但出生率持續探底，顯示少子化並非單靠金錢補貼就能扭轉，背後牽動的是更複雜的生活結構，包括居住成本、職場環境與育兒支持。其中，房價壓力尤為明顯。新竹長年房價高漲，對年輕家庭形成沉重門檻，公共住宅供給卻相對落後。

新竹市預計今年七月才完工首棟社會住宅，新竹縣更要等到明年才有第一案完工。在高房價選項之下，年輕人對成家與生育自然更加審慎。育兒支持系統同樣關鍵。儘管政府積極擴充兩歲專班與托育資源，但若缺乏友善育兒的職場文化與社會氛圍，家長的照顧壓力依舊無解。否則，即使補助再多，也難以真正扭轉趨勢。

更值得關注的是未來十年的結構變化。四年前新竹縣自然增加率已轉負，移入人口的紅利也不會永遠存在。近年因人口成長而積極擴建的校舍，緩解「就近入學」的壓力，讓竹縣學子免於奔波之苦，但當少子化逐步顯現，十年後部分校園恐面臨空間閒置的情況。

因此，在積極興學的同時，政府也應提前盤點校舍與公共空間的未來用途，規畫彈性轉型，少子化不只是當下的人口問題，更是城市結構正在發生的轉變。唯有及早因應，才能讓人口變化帶來的衝擊降到最低。

社會住宅 新竹

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