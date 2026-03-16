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竹縣初選政策交鋒 徐欣瑩陳見賢都打AI牌

聯合報／ 記者黃羿馨朱冠諭鄭國樑／連線報導
徐欣瑩於電視政見會提出「雙AI治理藍圖」，以溫暖人情的「有愛的AI心」加上效率精準的「科技的AI腦」。圖／徐欣瑩團隊提供
徐欣瑩於電視政見會提出「雙AI治理藍圖」，以溫暖人情的「有愛的AI心」加上效率精準的「科技的AI腦」。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競爭，昨天電視政見說明會，兩人就科技政策交鋒爭取支持，徐欣瑩主打「雙ＡＩ治理藍圖」，強調自己最具勝選能力；陳見賢則提出ＡＩ四大方向，設立「ＡＩ科學教育館」、建置巨量資料庫等。

國民黨內初選，採民調七成、黨員投票三成的「七三制」，決定提名下屆縣長參選人，昨天電視政見說明會，徐欣瑩推「雙ＡＩ治理藍圖」，以有愛的ＡＩ心加上效率精準的科技ＡＩ腦治理竹縣，她表示，若當選縣長，將優先照顧長者、孩童與年輕家庭，增加幼兒園與二歲專班名額，並建置臨時托嬰托育系統。

教育方面推動ＡＩ教育與「人人有平板」，將敬老愛心卡由五百元提高至一千元，並開放生活消費使用，對所得稅率百分之廿以下、六十五歲以上長者補助健保自付額，並透過ＡＩ遠距醫療與ＡＩ醫療專車照顧偏鄉長者健康；交通與城市治理方面，建立「ＡＩ全動態交通流控系統」、「ＡＩ智慧停車」及「ＡＩ智慧公車路網」。此外，未來民眾洽公系統能邁向全面自動化，自動跳出與試算表單，讓縣民免排隊、免奔波。

徐欣瑩呼籲黨員思考「誰最能守住新竹縣的藍天」、「誰最能夠促成藍白合？」她表示，民進黨主席賴清德已宣示今年選戰將以掃黑肅貪、打擊弊案為主軸，因此國民黨更需要推出最具勝選能力的人選。

陳見賢則提出完整施政藍圖，強調新竹縣是台灣科技重鎮，ＡＩ治理必須務實落地，四大方向包括設立「ＡＩ科學教育館」、建置政府「通用型巨量資料庫」、推動中小企業ＡＩ轉型媒合計畫，及建立下一代ＡＩ人才培育體系，透過產學合作與資料整合機制，讓ＡＩ應用真正落實在產業、教育與城市治理。

他指出，新竹縣六十五歲以上人口逾百分之十五，將推動「樂齡安居」政策，提供智慧輔具補助並升級敬老愛心卡使用範圍；育兒方面提出新生兒補助加碼，並擴充公托、強化早療與夜間兒童醫療；交通則規畫「四五六」計畫，推動四大交流道改善、六條捷運級公車路網及低底盤公車，改善園區與工業區龐大通勤需求。

昨天電視政見會出現插曲，徐欣瑩會後表示，自己一開始發言時，攝影棚內就出現很大的雜音干擾，而且不只一次，因為是直播只能硬著頭皮講完，「我完全被干擾到，真的非常卡」；陳見賢受訪時回應「還好吧」，並笑說自己表現也沒有很好，「有一點緊張啦，倒是真的」。

另外，桃園市下屆市長民進黨參選人懸而未決，被點名的人選包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，及法務部次長黃世杰等人，王義川、何志偉昨天到桃園拉抬黨籍市議員時，王義川說，黨主席賴清德與選對會仍在徵詢階段，待市議員初選結束，黨中央將與桃園市議員進一步討論選市長好人才；何志偉則強調，尊重選對會與主席的想法和意志，也尊重黨的機制和程序，「團結的民進黨一定是最強的」。

陳見賢於政見發表會中提出完整施政藍圖，從文化傳承、人工智慧治理、社會福利到交通建設，提出多項具體政策方向。圖／陳見賢團隊提供
陳見賢於政見發表會中提出完整施政藍圖，從文化傳承、人工智慧治理、社會福利到交通建設，提出多項具體政策方向。圖／陳見賢團隊提供

所得稅率 何志偉 陳見賢

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