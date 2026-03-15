桃園工地開挖失當…鄰房倒塌全毀 市府開罰勒令停工

桃園市桃園區雙峰路一處透天住宅新建工地，今天上午進行基礎開挖作業，因施工過程中未落實鄰房保護措施，造成緊鄰的兩棟建物受損，其中一棟判定全損倒塌。市府建築管理處獲報後趕赴現場，除勒令工地停工，也依建築法裁處起造人、承造人及監造人共27萬元罰鍰。

建管處表示，事故發生後已立即派員會同桃園市土木技師公會現地勘查，並在現場拉起封鎖線管控周邊動線。經技師初步研判，事故主因雖與鄰房基礎較不穩固有關，但工地在開挖過程中明顯未落實鄰房保護，導致鄰房結構失衡倒塌，工地施工疏失難辭其咎。

受損的兩棟建物中，緊鄰工地基地的一棟判定全損，所幸事故發生時空置無人居住；另一棟經營機車行的建物則有結構安全疑慮，建管處已協助住戶完成撤離，並要求承造商負責後續安置事宜。

建管處表示，已要求施工單位須先行處理並加固現場有立即危險疑慮的傾頹部分，以避免危害進一步擴大。裁罰方面，依據建築法第89條規定，對起造人、承造人及監造人各處最高9萬元，合計裁罰27萬元，並勒令停工。

由於此次意外造成兩棟鄰房不堪居住，建管處將要求承造廠商須對損害鄰房的部分全數負責，不論後續修繕或重建，費用均由施工單位承擔。

建管處也強調，工地目前已不可能繼續施作，施工單位若欲申請復工，必須將鄰房損害情形一併納入考量，整體重新評估後提出完整施工計畫，經建管處及第三方專業公會審查通過後，才能重新動工。