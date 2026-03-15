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影／邱議瑩為白沙屯媽祖遶境點燃第一炮 驚慌「倒退嚕」畫面曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
立委邱議瑩很怕鞭炮聲，今早克服恐懼，為旗山雙媽祖遶境點燃第一發「起馬炮」。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩很怕鞭炮聲，今早克服恐懼，為旗山雙媽祖遶境點燃第一發「起馬炮」。記者徐白櫻／攝影

苗栗白沙屯拱天宮「粉紅超跑」今日到旗山與天后宮媽祖會師遶境，為地方祈福。立委邱議瑩以在地民意代表身分為遶境活動點燃第一炮，她在點燃後，快步後退至安全範圍等炮竹爆炸，驚恐表情全都被記錄下來。服務處解釋，邱議瑩向來最怕鞭炮，所以今天真的是鼓起勇氣、戰戰兢兢完成任務。

今天一早白沙屯媽祖蒞臨旗山，且在鼓山國小與旗山在地超過200年歷史的旗山天后宮媽祖一起聯合遶境，主辦單位邀請立委邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆及副市長李懷仁等人點燃起馬炮。

向來最怕鞭炮的立委邱議瑩第一個上場，在眾人注目下，她深呼吸一口氣，鼓起勇氣持香上前點燃竹炮，當炮竹引信冒出白煙後，立馬往後快跑，後退時差一點跌倒。相形之下，在她後面登場的柯志恩、賴瑞隆顯得淡定許多，

邱議瑩說，她平時會隨身攜帶一個白沙屯媽祖的貼身小物，讓自己在忙碌的公務行程中有一種安心感，希望媽祖保佑地方風調雨順、人民安康，也期待台灣紛亂的政治能多一點平靜，國際動盪不安的情勢能快點好轉。

左起邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆等立委參與旗山雙媽祖遶境盛會。記者徐白櫻／攝影
左起邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆等立委參與旗山雙媽祖遶境盛會。記者徐白櫻／攝影

白沙屯媽祖 天后宮 遶境 邱議瑩

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