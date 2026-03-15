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網路賣豐原農會大葱 豐原區農會：非官方帳號照片、非豐原大蔥品種

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，豐原大蔥是地方當季重要農產，農會所有販售與活動資訊都會透過官方粉絲專頁或正式管道公告，不會透過私人帳號要求匯款交易。圖／豐原區農會提供
豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，豐原大蔥是地方當季重要農產，農會所有販售與活動資訊都會透過官方粉絲專頁或正式管道公告，不會透過私人帳號要求匯款交易。圖／豐原區農會提供

最近有網友在網路Threads平台發文賣「豐原農會大蔥」，強調價宜賣，不想父母的辛苦白費，果然吸引民眾私訊購買。台中市豐原區農會今天提醒民眾，網友的帳號非農會官方帳號，照片也不是豐原在地大蔥品種。

豐原區農會表示，最近接獲民眾反映，在網路平台上出現疑似假冒販售「豐原區農會大蔥」名義的文章，請民眾透過私訊聯繫購買豐原大蔥，但實際上該帳號並非農會所經營的官方帳號，照片也不是豐原在地的大蔥品種。

豐原區農會表示，近日是大蔥產季，民眾關注豐原大蔥，但豐原區農會僅於官方粉絲團、豐原揚哥IG、農創家電商、台中領鮮電商提供網購連結，其他網路連結皆為冒名。農會擔心出現透過私訊要求匯款，民眾付款後卻收不到商品的事件。農會公開提醒，也將於上班時間前往警局備案，呼籲民眾一起抵制可疑詐騙行為。

豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，豐原大蔥是地方當季重要農產，深受消費者喜愛。農會所有販售與活動資訊都會透過官方粉絲專頁或正式管道公告，不會透過私人帳號要求匯款交易。

農會 豐原

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