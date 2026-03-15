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國1頭份交流道塞車中長期解決方案啟動 苗縣府啟動都更

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭份市土牛溪新闢防汛道路今年1月開通，銜接縣道124線頭南公路，及道124甲線頭份交流道連絡道，縣府籲請用路人可以多加利用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市土牛溪新闢防汛道路今年1月開通，銜接縣道124線頭南公路，及道124甲線頭份交流道連絡道，縣府籲請用路人可以多加利用。圖／苗栗縣政府提供

國道1號苗栗縣頭份交流道周邊尖峰時塞車是地方噩夢，縣府啟動中長期改善方案，啟動都市計畫變更，推動增設連絡道工程，總經費逾30億元，預計頭份第二交流道前開通，紓緩交通交通壅塞。

國1頭份交流道距離市區台1線短，加上頭份、竹南近年來發展迅速，人口大幅成長，上、下班尤其是每周一上午，或下雨天，塞車成了日常，縣政府配合國1頭份第二交流道，及五楊高架延伸到頭份，中長期改善方案部分，縣府配合第二交流道案，推動增設連絡道工程，辦理都市計畫個案變更，明天下午2點在頭份市公所清潔隊2樓辦理說明會。

都更程序縣府爭取縣都市計畫委員今年4月審議通過，送內政部都委會審議，至於增設連絡道工程目前辦理基本設計，計畫在頭份市科東二路採半套單點鑽石型匝道配置，國1號約109公里處（頭份交流道北側），新闢聯絡道跨越國道1號主線上方，新建高架橋跨越台1線路口，直接銜接竹南科學園區。

第二交流道案可以避免透過台1線五岔路口進出，竹南科通勤車流直接以科東二路往返國道，頭份市區車流經由中興路進出國道，新闢聯絡道採雙向6車道配置，往東銜接至興隆路，總經費估計超過30億元，爭取內政部國土管理署生活圈計畫核定補助。，今年底前完工，配合第二交流道、五楊高架延伸至頭份計畫進度。

縣府指出，頭份交流道交通改善短期方案，也稍見成效，包括完成建國路、顯會路車道配置調整，及中華路（台1線）往頭份市區方向增加1車道，交控中心連續假期尖峰時間動態號誌調控，去年中秋連假減少路段14％至20％的行車時間。

此外，土牛溪新闢防汛道路今年1月開通，全長133.5公尺、寬8至10公尺，銜接縣道124線頭南公路，及道124甲線頭份交流道連絡道，縣府也籲請用路人可以多加利用，分散市區上、下頭份交流道車流。

國道 頭份 五楊高架

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