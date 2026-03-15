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抗癌製茶奪金獎 林雨暘「茶悟人生」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
龜山茶農林雨暘與茶結緣一輩子，從排斥到投入，種茶、製茶與品茶的過程，也讓他的心境有所提升。記者陳俊智／攝影
龜山茶農林雨暘與茶結緣一輩子，從排斥到投入，種茶、製茶與品茶的過程，也讓他的心境有所提升。記者陳俊智／攝影

龜山茶農林雨暘年輕時有感製茶辛苦，抗拒繼承家業，不惑之年因父親年邁與寄望，放棄了打拚二十幾年的家具江山返家，未料命運捉弄，工作累到癌症找上門，為治療割去了三分之一舌頭，但他沒有消沉，精心揉製的茶在國際大賽屢獲佳績。

林雨暘自幼跟著爺爺、父親務農，十八甲的土地栽種各式各樣農作，白天在田裡忙除草施肥，晚上回家接著揉捻製茶，但由於茶葉都交盤商，一斤只賣八十元，利潤極低，所以他對製茶始終興趣缺缺，最後出外闖蕩，靠專利在家具業闖出一片天。然而，他的父親不斷催促他返家繼承，理由只有「你是長子」，讓他十分反感。

林雨暘曾為繼承家業一事與父親大吵，但又不忍爺爺和父親心血就此荒廢，還是硬著頭皮，重新學習製茶技術與知識，在無數次比賽之後，產品逐漸在業界嶄露頭角，但就在此時，身體累出病了，日以繼夜製茶過度疲勞加上習慣飲酒，二○○九年確診舌癌，為了治療，不得不切除三分之一舌頭與下顎淋巴腺，下顎至今留有一條朱紅色疤痕。

癌症不僅侵蝕林雨暘的身體，也打擊他的事業，最慘時被迫賤賣手中冠軍茶，但他沒有放棄，在林口長庚醫院協助下，遵照醫囑化療與電療，身體慢慢康復，茶葉還愈做愈好，去年更憑藉綠茶與東方美人茶，分別在英國世界茶葉大賽、日本世界綠茶評比會拿下金獎與金賞等三項殊榮。

林雨暘表示，品茶是在品生活，對一般人來說是「人生悟茶」，但他與茶結緣一輩子，從排斥到投入，經歷大起大落，體會出不少人生哲理，在他看來是「茶悟人生」。

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