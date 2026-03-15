減壓供水 新竹水情亮黃燈

連月來降雨偏少，新竹地區水情燈號十二日調整為減壓供水的「黃燈」，新竹縣、市府都提出節水措施，包括停供轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆等非必要用水，降低自來水使用量；鄰近的桃園市石門水庫供水尚穩定，但北水分署已啟動應變小組，跨域支援新竹水情。

據統計，新竹地區去年十一月迄今，每月實際總降雨量不足卅毫米，約為歷年平均值的二至三成。

經濟部水利署網站顯示，新竹寶山第二水庫與寶山水庫有效蓄水量分別降為百分之卅一點卅九、百分之廿三點二一，水情趨緊，考量大新竹地區每日需水量約六十九點五萬噸，日前調整水情燈號為黃燈。

因應水情變化，新竹縣、市政府都決定所屬機關停供噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非必要用水。新竹縣竹北及竹東水資源回收中心每日各提供約一千五百公噸回收水給民眾作環境清潔、花木澆灌等非與人接觸方面使用。

新竹市政府也成立抗旱緊急應變小組，盤點轄內抗旱水井，經濟部水利署已於頭前溪沿岸設置抗旱水井，每日可出水三點一萬噸，並加強由石門水庫及永和山水庫分別調度每日十七點五萬噸及五點五萬噸支援用水，全力維持新竹地區供水穩定。水利署北水分署指出，石門水庫蓄水量截至昨天下午四時為一點三六億噸，蓄水率為百分之六十六點三，水情燈號維持藍燈，供水無虞。不過鄰近新竹地區轉為減壓供水的黃燈，北水分署近日已成立旱災緊急應變小組，除跨域支援新竹地區水源及啟動防旱措施外，並採取人工增雨等措施。