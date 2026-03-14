頭份開春首場藝文盛會「野餐音樂會」登場 盼以民歌讓老中青產生共鳴

苗栗縣頭份市開春後的第一場大型藝文盛事「民歌野餐音樂會」今天下午2點30分在頭份運動公園熱鬧登場，現場草地鋪滿野餐墊，歌聲交織笑語，讓運動公園頓時成為大型戶外KTV，縣長鍾東錦的妻子陳美琦也到場跟鄉親同樂，許景淳演唱「月亮代表我的心」時，熟悉的旋律和朗朗上口的歌詞，帶動全場大合唱，今天也是白色情人節，大家互道「情人節快樂」，氣氛溫馨。

頭份市公所表示，這次音樂會邀請林隆璇、林亭翰、金智娟、葉佳修、殷正洋、鄭怡、許景淳等多位民歌時期深受樂迷喜愛的歌手同台，分別帶來月琴、橄欖樹、恰似你的溫柔、微風往事、外婆的澎湖灣、鄉間小路等歌曲，熟悉的旋律喚起許多人對青春年代的回憶，也讓不同世代在歌聲中產生共鳴。

陳美琦及頭份市長羅雪珠、副議長張淑芬、地區議員、代表多人也到場與鄉親同樂，共度愉快溫暖的午後時光。

陳美琦表示，很高興能與鄉親一起參與一場既溫暖又有很多回憶的民歌演唱會，尤其看到那麼多的鄉親攜家帶眷，還有祖孫三代一起來，大家同坐草地上聽歌，享受春天的暖陽和午後時光，感覺既幸福又溫馨。

羅雪珠表示，這次野餐音樂會以「三代同行、共享美好」為理念，盼長者能在音樂的陪伴下走出戶外，與子女、孫輩一同享受春日午後的溫柔時光，也希望讓民歌成為世代間的共通語言，讓家庭在旋律中重新連結。近年市公所積極推動「藝文造鎮」，致力讓頭份的藝文氛圍與都會城市並駕齊驅。去年全台瘋迷「民歌50演唱會」，這次特別邀民歌手在頭份開唱，讓市民免費感受與大城市同步的音樂饗宴。

苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午在頭份運動公園熱鬧登場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午在頭份運動公園熱鬧登場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午2點30分在頭份運動公園熱鬧登場。圖／頭份市公所提供