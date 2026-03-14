快訊

疑遇強風？屏東賽嘉飛行傘「空中捲一圈」墜落 52歲飛行員不治

頭份開春首場藝文盛會「野餐音樂會」登場 盼以民歌讓老中青產生共鳴

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午熱鬧登場，縣長鍾東錦的妻子陳美琦、頭份市長羅雪珠、副議長張淑芬等人到場與鄉親市民同樂。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午熱鬧登場，縣長鍾東錦的妻子陳美琦、頭份市長羅雪珠、副議長張淑芬等人到場與鄉親市民同樂。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市開春後的第一場大型藝文盛事「民歌野餐音樂會」今天下午2點30分在頭份運動公園熱鬧登場，現場草地鋪滿野餐墊，歌聲交織笑語，讓運動公園頓時成為大型戶外KTV，縣長鍾東錦的妻子陳美琦也到場跟鄉親同樂，許景淳演唱「月亮代表我的心」時，熟悉的旋律和朗朗上口的歌詞，帶動全場大合唱，今天也是白色情人節，大家互道「情人節快樂」，氣氛溫馨。

頭份市公所表示，這次音樂會邀請林隆璇、林亭翰、金智娟、葉佳修、殷正洋、鄭怡、許景淳等多位民歌時期深受樂迷喜愛的歌手同台，分別帶來月琴、橄欖樹、恰似你的溫柔、微風往事、外婆的澎湖灣、鄉間小路等歌曲，熟悉的旋律喚起許多人對青春年代的回憶，也讓不同世代在歌聲中產生共鳴。

陳美琦及頭份市長羅雪珠、副議長張淑芬、地區議員、代表多人也到場與鄉親同樂，共度愉快溫暖的午後時光。

陳美琦表示，很高興能與鄉親一起參與一場既溫暖又有很多回憶的民歌演唱會，尤其看到那麼多的鄉親攜家帶眷，還有祖孫三代一起來，大家同坐草地上聽歌，享受春天的暖陽和午後時光，感覺既幸福又溫馨。

羅雪珠表示，這次野餐音樂會以「三代同行、共享美好」為理念，盼長者能在音樂的陪伴下走出戶外，與子女、孫輩一同享受春日午後的溫柔時光，也希望讓民歌成為世代間的共通語言，讓家庭在旋律中重新連結。近年市公所積極推動「藝文造鎮」，致力讓頭份的藝文氛圍與都會城市並駕齊驅。去年全台瘋迷「民歌50演唱會」，這次特別邀民歌手在頭份開唱，讓市民免費感受與大城市同步的音樂饗宴。

苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午在頭份運動公園熱鬧登場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午在頭份運動公園熱鬧登場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午在頭份運動公園熱鬧登場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午在頭份運動公園熱鬧登場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午2點30分在頭份運動公園熱鬧登場。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午2點30分在頭份運動公園熱鬧登場。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午2點30分在頭份運動公園熱鬧登場。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市開春第一場大型藝文盛會「民歌野餐音樂會」下午2點30分在頭份運動公園熱鬧登場。圖／頭份市公所提供

許景淳 金智娟 殷正洋

延伸閱讀

VR聲優祭零距離LIVE體驗！東山奈央、小林愛香、南條愛乃 3月6日中午12點udn售票網獨家啟售

相關新聞

影／白沙屯進香報名第4天一早就突破30萬人 香客大軍會有多少人難預測

白沙屯媽往北港徒步進香報名人數去年達到驚人的32萬9118人，今年報名情況更是火熱，短短3天再加1小時就達到30萬人，拱天宮準備的30萬件進香服今天上午9點全數發完，報名費也由700元減為500元，但毛巾、進香帽、臂章仍照常發放，並加送一條頭巾。廟方表示，去年近33萬名香客是長達1個月時間的累計數字，結果今年僅3天多就突破30萬人，最後會有多少人報名很難預測。

頭份開春首場藝文盛會「野餐音樂會」登場 盼以民歌讓老中青產生共鳴

苗栗縣頭份市開春後的第一場大型藝文盛事「民歌野餐音樂會」今天下午2點30分在頭份運動公園熱鬧登場，現場草地鋪滿野餐墊，歌聲交織笑語，讓運動公園頓時成為大型戶外KTV，縣長鍾東錦的妻子陳美琦也到場跟鄉親同樂，許景淳演唱「月亮代表我的心」時，熟悉的旋律和朗朗上口的歌詞，帶動全場大合唱，今天也是白色情人節，大家互道「情人節快樂」，氣氛溫馨。

新竹水情轉黃燈 縣市府同步節水、停供非必要用水抗旱

連月來降雨偏少，新竹地區水情燈號12日調整為減壓供水的黃燈，新竹縣市政府紛紛提出節水措施，目前縣市府皆宣布配合停供轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，降低自來水使用量，並持續滾動檢討水情，適時啟動各項因應方案。

桃園湧現「馬祖味」！風燈點亮漁村記憶勾起旅台鄉親滿滿鄉愁

桃園市馬祖同鄉會今天舉辦「馬祖風燈文化暨島嶼漁村記憶」活動，吸引大批旅居桃園的馬祖鄉親齊聚一堂，共同回味家鄉文化與漁村歲月，連江縣長王忠銘今天也跨海與鄉親相見歡，王忠銘也感謝桃園市馬祖同鄉會用心籌辦文化交流，讓更多人看見馬祖獨特的島嶼文化與漁村記憶。

桃園議長邱奕勝母親辭世 治喪遵母生前心願從簡

桃園市議會議長邱奕勝今在臉書發文，透露母親昨天辭世，內心萬分不捨，這段時間將陪伴家人處理治喪事宜，勝感謝各界人士的關心與慰問，也表達最誠摯感謝。

苗栗縣政府增設副縣長、副秘書長 公布第二波主管人事異動

苗栗縣政府3月16日將增設副縣長、副秘書長，各局處一、二級單位相關主管也配合異動，縣府並公布第二波的異動，包括地政處、環保局、民政處等單位主管，同樣在下周一3月16日生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。