親子化身防災英雄 桃園復旦消防迎清明闖關再抽福袋

桃園市消防局復旦分隊今於義民里活動中心舉辦「英雄集結—消防防災小尖兵大冒險」活動。親子卯足全力挑戰防災闖關任務，適逢清明防火暨兒童節防災宣導期間，分隊特別準備應景精美小福袋及防災抽抽樂，讓大小朋友帶著成就感與防災知識滿載而歸。

今活動關卡煙霧模擬體驗空間中，家長帶著孩子屏氣凝神，觀察煙流方向，伏低身體實際演練爬行避難，親身體會視線受阻時的逃生技巧；另外，小朋友親手操作水線噴灑水霧，感受水壓力道與澆熄餘燼的過程；現場還設有迷你消防衣著裝競賽及地震體驗車模擬震災情境，讓孩子掌握「趴下、掩護、穩住」的自我保護動作。

近日復旦分隊針對轄區公墓進行實地兵棋推演，考量公墓區域常見狹窄通道與水源分布限制，分隊透過模擬不同火點及布線路徑，預先規畫最有效的搶救動線；清明期間亦規畫公墓巡邏與現場宣導用火安全，提供便攜式水袋供民眾領用，方便掃墓民眾隨手取水，確實澆熄殘火。

第四大隊大隊長陳莉婷表示，防災教育應從生活實踐出發，透過親子共同參與的活動形式，讓防災意識自然融入家庭生活。另特別提醒，清明期間務必落實五項防火重點「不亂燒雜草、不燃放爆竹、不亂丟菸蒂、冥紙不飛揚、垃圾帶回家」，從源頭提高警覺。

復旦分隊針對轄區公墓進行實地兵棋推演。圖／桃園市消防局提供

桃園市消防局復旦分隊今於義民里活動中心舉辦「英雄集結—消防防災小尖兵大冒險」活動。圖／桃園市消防局提供