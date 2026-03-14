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苗縣贈民眾2千株原生苗木 鍾東錦親植羅漢松

中央社／ 苗栗縣14日電

響應植樹月，苗栗縣政府攜手農業部林保署新竹分署，在竹南鎮官義渡自然公園舉辦植樹節活動，發放2000株原生苗木給民眾；苗栗縣長鍾東錦到場栽植蘭嶼羅漢松，為公園添綠意。

官義渡自然公園位於中港溪出海口，擁有珍貴的紅樹林與濕地生態，今天的活動中，苗栗縣長鍾東錦與林保署新竹分署副分署長林如森等人一起栽植蘭嶼羅漢松，將土壤填入樹穴並澆灌水分，盼為公園增添綠意；同時將2000株台灣原生苗木，分送給排隊領取的民眾。

縣府農業處指出，今年由林業及自然保育署新竹分署提供2000株苗木，包括烏來杜鵑、小葉赤楠、短柱山茶及台灣金絲桃等原生苗木，都是適合庭園及社區綠美化植物，希望民眾將綠意帶回家庭與社區，共同營造低碳宜居的生活環境。

林保署新竹分署副分署長林如森指出，今年植樹月以「原地扎根．韌性森活」為核心，透過推廣原生鄉土樹種的適地適種，盼營造苗栗「後龍溪流域」及「苗南丘陵淺山」兩大保育軸帶的優質棲地，為石虎、飯島氏銀鮈及大田鱉等珍貴在地物種，打造安全的綠色廊道。面對極端氣候挑戰，透過植樹行動不僅提升環境韌性，更是邁向淨零永續的關鍵力量。

鍾東錦表示，面對極端氣候的嚴峻挑戰，種植林木成為保育生態非常重要的工作，縣府長期鼓勵鄉親多種植林木綠美化家園，減緩地球暖化，善盡守護地球的一己之力，期待今天種下的蘭嶼羅漢松逐日茁壯，為下一代種下希望。

林保署新竹分署在會中頒獎表揚114年度「社區林業」計畫成果優異的苗栗績優社區，榮獲特優的「有限責任苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社」自108年組織巡守隊，守護加里山傳統領域，114年更建置森林小站通報系統，實踐部落與森林共榮願景。

此外，頭屋鄉明德社區發展協會、樂活通霄休閒農業發展協會同獲優等；竹南鎮海口社區發展協會獲甲等。

極端氣候 鍾東錦

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