影／白沙屯進香報名第4天一早就突破30萬人 香客大軍會有多少人難預測

白沙屯媽往北港徒步進香報名人數去年達到驚人的32萬9118人，今年報名情況更是火熱，短短3天再加1小時就達到30萬人，拱天宮準備的30萬件進香服今天上午9點全數發完，報名費也由700元減為500元，但毛巾、進香帽、臂章仍照常發放，並加送一條頭巾。廟方表示，去年近33萬名香客是長達1個月時間的累計數字，結果今年僅3天多就突破30萬人，最後會有多少人報名很難預測。

白沙屯媽進香人數從2006年開始，每年都創新高，2023年首度突破10萬人、2024年達到17萬9971人，去年2025年更爆量達到近33萬人。今年進香往返行程8天7夜，從3月11日至4月9日受理報名，時間從每天上午8點至下午6點。今天是報名第4天，但僅1小時在上午9點就達到30萬人，香客追隨白沙屯媽的熱情愈來愈火熱；雖然排隊報名人數爆量，但在上百名志工及社團人員分工分組協助下，各項作業流程顯得井然有序。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，開放報名僅4天30萬件進香服就全數發完，廟方不會再加訂，時間上也來不及，只能向眾多香客表達歉意。過去進香客會搶在開放報名初期報名，想爭取北港朝天宮香客大樓的住宿名額是一大因素，但隨著白沙屯媽香燈腳大爆量，廟方覺得香客再爭搶北港朝天宮香客大樓500個住宿名額已不具意義，因此未再安排；拱天宮進香報名也接受團體報名，3天多來最高紀錄是一人一口氣幫8000人報名。

今天是拱天宮開放報名的第一個假日，報名人潮、車潮湧現，白沙屯周邊熱滾滾，打破去年近33萬名的香客紀錄已是必然。為了服務香客 ，拱天宮成軍第3年的運輸組持續提供香客寄放行李服務，讓香客可以輕裝上陣專注追隨「粉紅超跑」；此外，廟方免費提供香客9天8夜的團體保險（包括媽祖婆回鑾後的遊庄日） ，如有香客想自費追加個人保險，報名現場也受理。

白沙屯媽進香活動報名現場提供香客寄放行李登記，還有免費、自費保險登記。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽進香服今年改為早年的長袖，廟方準備30萬件，但今天一早就全數發完。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽進香活動開放報名第4天香客踴躍，拱天宮大廳滿是上香的信眾。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽進香活動報名第4天上午就突破30萬人，在志工分組分工協助下，報名流程井然有序。記者胡蓬生／攝影