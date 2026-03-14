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新竹水情轉黃燈 縣市府同步節水、停供非必要用水抗旱

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹縣竹北及竹東水資源回收中心每日各提供約1500噸回收水給民眾作環境清潔、花木澆灌等非與人接觸方面使用。圖／新竹縣府提供
新竹縣竹北及竹東水資源回收中心每日各提供約1500噸回收水給民眾作環境清潔、花木澆灌等非與人接觸方面使用。圖／新竹縣府提供

連月來降雨偏少，新竹地區水情燈號12日調整為減壓供水的黃燈，新竹縣市政府紛紛提出節水措施，目前縣市府皆宣布配合停供轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，降低自來水使用量，並持續滾動檢討水情，適時啟動各項因應方案。

據統計，去年11月至今新竹地區降雨偏少，各月實際總降雨量不足30毫米，約為歷年平均值的2至3成。經濟部水利署網站顯示，新竹寶山第二水庫有效蓄水量降為31.39%；寶山水庫有效蓄水量已降為23.21%，整體水情逐步趨緊。考量大新竹地區每日需水量約69.5萬噸，調整水情燈號為黃燈，並採取減壓供水。

為了因應水情，新竹縣府及所屬機關將配合停供轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並請縣內各機關學校大飯店、百貨公司及遊樂園區等單位宣導節約用水，並持續督導與協助所轄工業區廠商完成旱災整備措施。另外，新竹縣竹北及竹東水資源回收中心每日各提供約1500噸回收水給民眾作環境清潔、花木澆灌等非與人接觸方面使用。

新竹市府則成立抗旱緊急應變小組因應，決議即日起停供行政機關噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及公共工程灑水作業，改由客雅水資源回收中心回收水再利用，降低自來水使用量；同時完成竹市抗旱水井盤點，並辦理抽水功能抽查，確保緊急備援量能充足。

市府指出，經濟部水利署已於頭前溪沿岸設置抗旱水井，每日可出水3.1萬噸，並加強由石門水庫及永和山水庫分別調度每日17.5萬噸及5.5萬噸支援用水，全力維持新竹地區供水穩定。

新竹市長高虹安召開抗旱應變會議，啟動節水與備援措施。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安召開抗旱應變會議，啟動節水與備援措施。圖／新竹市府提供

石門水庫 新竹 水情

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