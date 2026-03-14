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桃園湧現「馬祖味」！風燈點亮漁村記憶勾起旅台鄉親滿滿鄉愁

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江報導
桃園市馬祖同鄉會今天舉辦「馬祖風燈文化暨島嶼漁村記憶」活動，吸引大批旅居桃園的馬祖鄉親齊聚一堂，共同回味家鄉文化與漁村歲月，連江縣長王忠銘（左四）今天也跨海與鄉親相見歡。圖／連江縣政府提供
桃園市馬祖同鄉會今天舉辦「馬祖風燈文化暨島嶼漁村記憶」活動，吸引大批旅居桃園的馬祖鄉親齊聚一堂，共同回味家鄉文化與漁村歲月，連江縣長王忠銘（左四）今天也跨海與鄉親相見歡。圖／連江縣政府提供

桃園馬祖同鄉會今天舉辦「馬祖風燈文化暨島嶼漁村記憶」活動，吸引大批旅居桃園的馬祖鄉親齊聚一堂，共同回味家鄉文化與漁村歲月，連江縣長王忠銘今天也跨海與鄉親相見歡，王忠銘也感謝桃園市馬祖同鄉會用心籌辦文化交流，讓更多人看見馬祖獨特的島嶼文化與漁村記憶。

包括桃園市副市長蘇俊賓、連江縣立法委員陳雪生、桃園市立法委員邱若華，以及連江縣議會議員曹爾章、陳玉發、桃園市議員朱珍瑤等人今天也到場共襄盛舉，現場氣氛溫馨熱絡。

王忠銘致詞表示，能在桃園與眾多馬祖鄉親相聚，心情格外激動，他說，桃園是許多馬祖人在台灣的重要聚居地，不少鄉親在此工作、成家立業，也讓這座城市成為延續馬祖情感的重要據點。「無論身在何處，馬祖始終是大家共同的根。」

蘇俊賓指出，桃園的馬祖鄉親向來團結且充滿活力，同鄉會長年扮演凝聚鄉情的重要平台。他並代表桃園市長張善政向旅居桃園的馬祖人致意，感謝同鄉會多年來協助市府關心鄉親需求，讓在外打拚的馬祖人依然能感受到家鄉般的關懷。

陳雪生則說，桃園市馬祖同鄉會也是推廣馬祖文化的重要力量，透過各類活動讓旅台鄉親在第二故鄉重溫傳統文化，例如去年舉辦的「媽祖昇天祭」，就成功重現馬祖濃厚的宗教信仰氛圍，讓鄉親在桃園也能感受到熟悉的文化記憶。

同鄉會理事長邱靖舜表示，本次活動以「風燈」為主題，希望透過文化展示與交流，帶領鄉親回味馬祖漁村生活，對馬祖人而言，風燈不只是節慶燈籠，更象徵平安與團圓，過去漁民出海討生活，家門口懸掛的一盞風燈，是指引漁船返航的燈火，也承載家人守望平安的期盼。

活動也介紹馬祖傳統禮俗「摜九」，邱靖舜說，「摜九」是將壽桃包、壽麵與雞蛋等禮品裝入紅布袋，向逢九歲數的長輩或親友祝壽添福，展現馬祖人重視親情、敬老愛幼的文化精神。這些世代相傳的習俗，就像一盞盞風燈，在歲月流轉中持續照亮馬祖人的文化記憶。

活動中，馬祖各級民代也向鄉親分享家鄉近年的發展情況，從交通建設、環境改善到社會福利，多項建設持續推動，盼打造更宜居的島嶼環境，與會人士也誠摯邀請旅居桃園的馬祖鄉親多回家鄉走走，看看老朋友、吹吹海風，感受熟悉而溫暖的島嶼情誼。

桃園市馬祖同鄉會今天舉辦「馬祖風燈文化暨島嶼漁村記憶」活動，連江縣長王忠銘（中）與同鄉會幹部相見歡。圖／連江縣政府提供
桃園市馬祖同鄉會今天舉辦「馬祖風燈文化暨島嶼漁村記憶」活動，連江縣長王忠銘（中）與同鄉會幹部相見歡。圖／連江縣政府提供

桃園市馬祖同鄉會今天舉辦「馬祖風燈文化暨島嶼漁村記憶」活動，桃園市副市長蘇俊賓（左四）致贈伴手禮給連江縣長王忠銘（左五）。圖／連江縣政府提供
桃園市馬祖同鄉會今天舉辦「馬祖風燈文化暨島嶼漁村記憶」活動，桃園市副市長蘇俊賓（左四）致贈伴手禮給連江縣長王忠銘（左五）。圖／連江縣政府提供

桃園市馬祖同鄉會今天舉辦「馬祖風燈文化暨島嶼漁村記憶」活動，連江縣長王忠銘（左三）也與貴賓一起主持開幕活動。圖／連江縣政府提供
桃園市馬祖同鄉會今天舉辦「馬祖風燈文化暨島嶼漁村記憶」活動，連江縣長王忠銘（左三）也與貴賓一起主持開幕活動。圖／連江縣政府提供

王忠銘 邱若華 蘇俊賓 馬祖 桃園 陳雪生

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