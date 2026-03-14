苗栗縣政府增設副縣長、副秘書長 公布第二波主管人事異動

苗栗縣政府3月16日將增設副縣長、副秘書長，各局處一、二級單位相關主管也配合異動，縣府並公布第二波的異動，包括地政處、環保局、民政處等單位主管，同樣在下周一3月16日生效。

縣府表示，苗栗縣政府配合地方制度法修正及治理需求日益多元，新增一名副縣長及一名副秘書長，副縣長由苗栗三義子弟賴香伶出任，副秘書長為現任參議許滿顯陞任。

縣府強調，此次調整核心在於「延攬在地優秀人才、深耕故鄉建設能量」，透過延請具備全國性視野的苗栗子弟回鄉服務，並提拔基層歷練紮實的同仁，展現縣府推動政務、邁向數位治理與宜居城市的新動能。

新任副縣長賴香伶為苗栗三義人，曾任台北市政府勞動局局長、第10屆立法委員、台灣民眾黨政策會執行長及苗栗縣黨部主委，她在公共政策制定、勞工權益保障及爭取中央資源上均有卓越表現。此次受邀回鄉服務，將發揮她跨域協調與政策溝通專長，以「在地子弟」的使命感，襄助縣長推動社會福利、勞資和諧及城鄉均衡發展等業務，確保重大建設計畫能更貼近鄉親需求，如期如質落實。

新增設的副秘書長由參議許滿顯調陞，他的基層歷練完整，曾先後擔任建設處、計畫處及農業處長，具備深厚的工程建設、農業轉型與行政規畫實務背景。未來，許副秘書長將協助秘書長強化跨局處專案整合與執行考核，發揮對苗栗在地產業的深刻理解，確保各項民生工程與產業升級政策精準到位。

此外，縣府因業務需要調整部分局處長、副處長，異動名單如下：

一、地政處處長賴偉君調任參議。

二、地政處處長由副處長梁煜誠陞任。

三、地政處副處長由銅鑼地政事務所主任陳水生陞任。

四、銅鑼地政事務所主任由苗栗縣政府地政處地籍科科長廖文正陞任。

五、環保局局長陳華盛調任參議。

六、環保局局長由副局長沈鳳臺陞任。

七、環保局副局長由主任秘書蔡政勳陞任。

八、民政處副處長由簡任秘書巫志偉陞任。

縣長鍾東錦表示，隨組織架構調整完成，此次人事布局展現縣府團隊提升行政效率、回應民意期待的決心。面對日益繁重的地方政務與多元施政需求，未來團隊將秉持「簡政便民」與「整合創新」精神，導入更多數位治理工具，持續優化苗栗的投資環境與生活品質，攜手鄉親共創幸福苗栗。