清明前夕掃墓人潮湧現 桃園掃墓免費接駁最快21日上路

清明連假將至，桃園市政府考量掃墓人潮眾多易壅塞，特別在龜山、八德、楊梅和蘆竹規畫接駁車，免費接送民眾往返生命園區，而民代、里長與區公所也盤點周邊閒置空間做臨時停車場，呼籲多利用大眾運輸前往目的。

桃園市交通局長張新福表示，今年掃墓專車共有5條路線，最快21日上路，但路線行駛時間、載客方式各有不同。提醒民眾多加利用大眾運輸接駁，以減少公墓周邊道路負荷，開車民眾也請配合警方管制措施，如此才能順利抵達、平安返家。

蘆竹生命園區廣大，清明連假前夕，假日上山掃墓人潮眾多，經常交通壅塞，停車更是一位難求。議員錢龍、外社里長李金灶與蘆竹區公所盤點周邊可用空間，清除雜草整平路面，增設臨時停車場，既日起開放，也呼籲

桃園免費掃墓專車路線如下：

●蘆竹區

路線1：機捷山鼻站-蘆竹生命紀念園區。

路線2：山外路-蘆竹生命紀念園區。

乘車方式：專用站牌停靠。

行駛期間：3月21至22日、28至29日、

4月3-5日，每天上午7時至下午2時。

●八德區

路線：陸軍基地勤務廠側門-八德大安公墓牌樓前。

乘車方式：專用站牌停靠。

行駛期間：3月21這種22日、28至29日，每天上午7時至下午1時。

●楊梅區

路線：中山南路800巷口-楊梅生命紀念園區。

乘車方式：隨招隨停。

行駛期間：3月28日，上午7時至中午12時，

其中1輛接駁車執勤至下午2時。

●龜山區

路線：樂善寺停車場-納骨塔-清潔隊大埔轉運站-華亞三路-樂善寺停車場。

乘車方式：隨招隨停。

行駛期間：3月22日，上午6時30分至中午12時。

清明將至，桃園市交通局規畫免費接駁車，方便民眾前往目的。圖／桃園市交通局提供

清明將至，桃園市交通局規畫免費接駁車，方便民眾前往目的。圖／桃園市交通局提供