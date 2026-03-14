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清掃用具不足 竹市環保志工經費加碼　每隊增3000元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市環保局於市立南華國中活動中心舉辦「114年度全國環保志（義）工群英會初賽」，吸引逾500名環保志（義）工熱情參與。資料照／新竹市府提供
新竹市環保局於市立南華國中活動中心舉辦「114年度全國環保志（義）工群英會初賽」，吸引逾500名環保志（義）工熱情參與。資料照／新竹市府提供

新竹市共有130隊環保志工隊，約5300名志工，長期投入環保工作，平日積極巡守並清理髒亂，市議員劉彥伶指出，志工們總頂著大太陽協助維護市容整潔，但她接獲志工反映清潔用品經費不足問題，因此在議會提案，希望提高環保志工隊補助經費；竹市環保局指出，考量物價逐年上漲，決議環保局志工隊補助經費今年起每隊提升3000元，鼓勵環保志工長期辛勞付出。

環保局表示，環保志工長期協助維護市容環境整潔，平日在街道、校園、社區、海岸線等場域，投入垃圾減量、環境整潔、環境教育推廣及生態守護等環保工作，讓民眾享有乾淨宜居的生活環境。市府有感環保志工們長期投入社區環境維護，且有志工反映清掃用具不足，並考量物價逐年上漲，因此今年將環保局志工隊補助經費提升。

環保局指出，今年市府除基本加碼3000元環保志工隊補助經費外，也會依據志工隊的清掃服務頻率，再加碼提供每場次200元禮券作為獎勵，希望做的愈多補助愈多，鼓勵志工多服務社區，讓環境更美好。補助經費（禮券）可讓志工隊購置或汰換清掃工具及用品，鼓勵各里志工隊主動參與環境清掃，共同打造乾淨、宜居、永續的城市。

劉彥伶指出，許多里都有一群默默付出的環保志工，為維持社區環境整潔，大家總是頂著太陽、流著汗，一起打掃整理社區，在與志工夥伴交流時，也聽到大家反映清潔用品經費不足的問題。

劉彥伶說，她在議會提案，建請市府將環保志工隊補助經費提高至每年 2萬元，市府目前已回應，未來在清潔日活動用品方面，每隊可額外增加3000元補助額度。

劉彥伶說，雖然距離兩萬元的目標還有一段距離，但至少能讓志工採購更多實用的清潔用品。志工是維護社區環境非常重要的力量，她也會持續努力，為大家爭取更多資源。

環保局 環保 志工

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