竹縣湖口預算遭刪鄉公所提協商 代表會強調為民把關

新竹縣湖口鄉公所認為115年度總預算部分項目遭刪除，嚴重衝擊鄉政，向縣府報請協商。湖口鄉民代表會指出，部分預算編太高，且項目說明不清，要行使監督權為民把關。

新竹縣政府日前召開「新竹縣湖口鄉115年度總預算案協商會議」，由民政處長陳建淳主持，主計處、財政處、湖口鄉公所均有人員到場，湖口鄉民代表會則於會前發函告知立場，當天無人出席。

關於會議案由，包括租賃客貨兩用車預算由新台幣48萬元刪至15萬4000元；老人文康中心室內裝修工程5000萬元遭全數刪除；老人文康健身器材、辦公事務設備等，編列90萬元被砍至10萬元。

湖口鄉民代表會副主席翁紹軒向中央社記者表示，預算案刪減主因是編列不合理，例如老人文康中心5000萬元裝修費，足以興建整棟大樓，且預算內容說明不清；租賃公務車每月租金4萬元過高，且現有車輛使用率低；健身器材等設備去年已編列過，質疑重複採購。

翁紹軒說，今年度總預算編列逾11億元已是歷史新高，多名代表認為應普發現金給鄉民，但鄉公所不願意；他說，代表會依「地方制度法」為民把關，程序合法且未導致行政窒礙，若因預算未過就報請縣府「翻案」，將使代表會功能盡失。

湖口鄉長吳淑君向中央社記者表示，預算遭刪嚴重衝擊鄉政。她強調，公務車是為了時常北上爭取中央經費所需；老人文康中心整修，是為了讓東湖口孩子能借閱更多圖書，相關規劃都獲得地方民眾支持與期待。

陳建淳對此表示，縣府依內政部相關函釋「覆議結果不得較原決議更為不利於行政機關」之精神，上述3案在覆議後的裁決結果較具爭議，因此進行調解程序。