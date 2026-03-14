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地方采風／中壢仁海宮 跨界抓住年輕人心

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
中壢仁海宮董事長王介禧認為宮廟也要與時俱進，守舊更要創新，讓媽祖走進年輕人世界。本報資料照片
中壢仁海宮董事長王介禧認為宮廟也要與時俱進，守舊更要創新，讓媽祖走進年輕人世界。本報資料照片

桃園市中壢仁海宮建廟至今二百年，董事長王介禧感念人生躬逢其盛不易，精心承辦祈安五朝福醮儀式，不僅是傳統儀式傳承，更是一場地方文化的總動員，讓百年大廟得以轉型。

仁海宮二百周年福醮期間，不僅故宮國寶數位光影，還有日本阿波舞團踩街遊行，甚至媽祖神尊親臨樂天桃園棒球場，上萬球迷齊聲吶喊媽祖助攻球隊奪冠，創新作為皆出自王介禧，他認為宮廟要與時俱進，更化身年輕世代眼中的「潮廟」，才不至於出現信仰斷層。

王介禧回憶媽祖作客桃園棒球場一事，特別澄清當初並非支持特定球隊，純粹是投其所好，想讓信仰主動走進年輕人的生活圈，但樂天桃園平常也常私下到廟裡拜拜，誠意十足，神明自然樂意加持。他稟告媽祖作客球場一事時，一次就聖筊。

仁海宮也與故宮合作，架設數位互動裝置，生動展示郎世寧畫作，成為宗教與藝文結合的典範。

另外，仁海宮也在王介禧日本友人牽線下，邀請到日本高原寺阿波舞團來台演出，萬人空巷情景難再復刻。

回首二百周年系列慶典，王介禧認為這次能成功讓大小朋友、年輕一代共襄盛舉宮廟盛事，心裡非常欣慰。他堅定地說，經營宮廟就是要走入年輕人的生活，唯有與新時代接軌，才能持續傳承廟宇文化，只要心誠，神明也會跟著時代一起進化。

媽祖 年輕人

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