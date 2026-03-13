方便民眾 桃園市政府規劃5條掃墓免費接駁車路線

為方便民眾祭祖掃墓，桃園市政府交通局今天表示，市府在蘆竹、八德、楊梅、龜山區提供5條清明掃墓免費接駁專車

路線，減少民眾使用私人運具，歡迎掃墓民眾多加搭乘利用。

交通局發布新聞稿表示，115年度桃園市政府共推出5條掃墓專車路線，其中蘆竹區有2條路線，分別為機捷山鼻站-蘆竹生命紀念園區，以及山外路-蘆竹生命紀念園區。從3月21日至22日、28日至29日、4月3日至5日共7天行駛並停靠專用站牌，時間從上午7時至下午2時。

交通局說，八德區路線是陸軍基地勤務廠側門-八德大安公墓牌樓前，同樣停靠專用站牌，行駛期間為3月21日至22日、28日至29日共4天，時間從上午7時至下午1時。

至於楊梅區路線為中山南路800巷口-楊梅生命紀念園區，乘車方式為隨招隨停，行駛期間為3月28日上午7時至下午2時。

龜山區路線則是樂善寺停車場-納骨塔-清潔隊大埔轉運站-華亞三路-樂善寺停車場。乘車方式為隨招隨停，行駛期間為3月22日上午6時30分至中午12時。

交通局長張新福提醒民眾，多利用大眾運輸接駁以減少公墓周邊道路負荷，市府在各公墓、納骨塔或生命紀念園區等地採取人潮分流及疏散對策，讓民眾能提早前往掃墓，透過前3個星期的週末假日彈性運用紓解掃墓人潮。