快訊

掩護前同事？保二總隊員警離職前「調包偷真槍」遭拘提 警方車輛擦撞記者

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

「粉紅超跑」香燈腳報名！連三天人潮不斷 廟方：有機會破30萬人大關

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
連日因報名人數已達作業極限，現場於通霄精鹽廠前約500公尺處設置「截止點」，舉牌提醒後方香燈腳今日可能暫停受理。記者吳傑沐／攝影
連日因報名人數已達作業極限，現場於通霄精鹽廠前約500公尺處設置「截止點」，舉牌提醒後方香燈腳今日可能暫停受理。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香活動，11日正式開放報名香燈腳，連3天人潮持續湧入，至今天下午5點左右已累計有29萬9500人，由於作業時間至傍晚6點才結束，廟方預估將有機會衝破30萬大關。

連日因報名人數已達作業極限，現場於通霄精鹽廠前約500公尺處設置「截止點」，工作人員現場舉牌公告，提醒後方香燈腳今日可能暫停受理。

今天上午9點多，拱天宮官網即宣告進香報名衣服的S、5L、6L這些尺寸衣服已經發放完了，請大家參考其他尺寸的衣服，並理解與配合，還溫馨提醒「滿滿人潮的隊伍，是信仰最真實的力量，請大家要多多注意飲水。」

拱天宮管委會總幹事陳春發說，今天排隊人潮約有2000人，下午進香服僅剩XL、3L尺寸，至下午5點左右已累計有29萬9500人報名，存貨也不多了，今天有機會破30萬人；因今年只準備30萬份香燈腳套件，明天之後未領到進香服的將酌減200元報名費用。

拱天宮媽祖今年徒步北港進香活動，11日正式開放報名香燈腳，連3天人潮持續湧入，至今天下午5點左右已累計有29萬9500人。記者吳傑沐／攝影
拱天宮媽祖今年徒步北港進香活動，11日正式開放報名香燈腳，連3天人潮持續湧入，至今天下午5點左右已累計有29萬9500人。記者吳傑沐／攝影

媽祖 拱天宮 粉紅超跑

延伸閱讀

全台瘋媽祖！遶境最常見的十大身體不適公開 膝蓋痛、抽筋如何預防？

翁章梁祈願燈會開幕停雨成真 邀媽祖逛台灣燈會賞花燈

苗栗通霄白沙屯媽香燈腳 首日逾17萬人報名

舊金山驚見北港媽祖遶境 萬人街道「1場景」網嚇傻：這才是尊重神明

相關新聞

「粉紅超跑」香燈腳報名！連三天人潮不斷 廟方：有機會破30萬人大關

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香活動，11日正式開放報名香燈腳，連3天人潮持續湧入，至今天下午5點左右已累計有29萬9500人，由於作業時間至傍晚6點才結束，廟方預估將有機會衝破30萬大關。

桃園平鎮區4里活動中心聯合啟用 張善政：完善基層場域

桃園市長張善政今天下午前往平鎮區，參加新貴、北貴、北富、南勢四里市民活動中心聯合啟用典禮，並說明市府投入約5000萬元，歷經兩年興建活動中心，為地方挹注關鍵公共資源。

桃園復興區泰雅傳統場域今開工 公共工程與原民文化融合

桃園市復興區公所今天上午舉行泰雅族傳統場域建置開工祈福，儀式由泰雅族耆老達少．瓦旦（Tasaw Watan）依循泰雅族口述傳統 Lmuhuw 吟唱，向天神與祖靈告知動工，祈求施工過程平安順利，公共建設與部落文化和諧共存，展現原住民族文化精神實踐於公共工程。

竹縣青年成家聯誼開跑 3月13日起報名 首對登記結婚送機票

新竹縣「協助青年成家系列活動」邁入第5年，今年縣府帶領竹縣單身青年開啟全新「戀愛冒險副本」，接下來將於5月到10月陸續登場，每梯人次是男女各20人。今年特別導入 RPG 遊戲「能力升級」概念，協助青年在自然互動中建立連結，活動免費參加，這次加碼首對情侶登記結婚，還能獲蜜月機票。

血庫告急！「大大攜手讓愛永續」捐血活動登場 號召民眾挽袖捐熱血

大大數位基金會、北視有線電視公司與台灣血液基金會，攜手新竹縣政府辦理「大大攜手，讓愛永續」捐血活動，今日於縣府前廣場舉行。新竹縣長楊文科感謝大大數位基金會連續3年發起捐血活動，該基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維出席啟動儀式，除了號召鄉親挽袖捐熱血，並宣布捐贈200萬元給新竹縣文化基金會，為在地藝文傳承注入動能。

竹北天后宮明天免費發放2000顆高麗菜 林啟賢：幫助農民

由於目前高麗菜盛產過剩，為協助農友，新竹縣竹北市天后宮主委、同時也是竹北市民代表會主席林啟賢，明天將在竹北天后宮前免費發送給民眾，這次共發送2千顆，除了協助南部農民之外，也與民眾分享當天現採的新鮮高麗菜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。