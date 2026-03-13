「粉紅超跑」香燈腳報名！連三天人潮不斷 廟方：有機會破30萬人大關

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香活動，11日正式開放報名香燈腳，連3天人潮持續湧入，至今天下午5點左右已累計有29萬9500人，由於作業時間至傍晚6點才結束，廟方預估將有機會衝破30萬大關。

連日因報名人數已達作業極限，現場於通霄精鹽廠前約500公尺處設置「截止點」，工作人員現場舉牌公告，提醒後方香燈腳今日可能暫停受理。

今天上午9點多，拱天宮官網即宣告進香報名衣服的S、5L、6L這些尺寸衣服已經發放完了，請大家參考其他尺寸的衣服，並理解與配合，還溫馨提醒「滿滿人潮的隊伍，是信仰最真實的力量，請大家要多多注意飲水。」

拱天宮管委會總幹事陳春發說，今天排隊人潮約有2000人，下午進香服僅剩XL、3L尺寸，至下午5點左右已累計有29萬9500人報名，存貨也不多了，今天有機會破30萬人；因今年只準備30萬份香燈腳套件，明天之後未領到進香服的將酌減200元報名費用。