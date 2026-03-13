快訊

桃園平鎮區4里活動中心聯合啟用 張善政：完善基層場域

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市平鎮區新貴等4里聯合活動中心。圖／新聞處提供
桃園市平鎮區新貴等4里聯合活動中心。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今天下午前往平鎮區，參加新貴、北貴、北富、南勢四里市民活動中心聯合啟用典禮，並說明市府投入約5000萬元，歷經兩年興建活動中心，為地方挹注關鍵公共資源。

張善政說，市府透過空間翻轉策略，將公共設施與市民生活緊密結合，提供多元化休閒場域，全面滿足在地居民的各項活動需求。另外，提升生活品質為市府施政核心，期盼里民充分利用活動中心辦理社區交流、長者關懷及藝文活動，強化鄰里凝聚力。

針對基層公共空間需求，張善政指出市府積極活化台66線橋下空間，設置獨輪車及極限運動場，未來也將持續盤點土地資源，克服預算挑戰，積極推動各里活動中心興建計畫，目標落實「一里一空間」，建構更為完善的社區支持網絡。

平鎮區公所表示，新啟用的活動中心規畫完善，有辦公室、哺乳室和空調及字幕機等設施，可支援社區會議與多元文化課程，公所未來將持續精進空間維護，確保軟硬體設備貼近不同年齡層的使用習慣，發揮公共建設最大效益。

今日包括立法委員呂玉玲、市議員舒翠玲、王珮毓、黃敬平、陳韋曄，民政局長劉思遠、平鎮區長蕭巧都出席啟用活動。

張善政強調透過空間翻轉，將公共設施與市民生活緊密結合。圖／新聞處提供
張善政強調透過空間翻轉，將公共設施與市民生活緊密結合。圖／新聞處提供

張善政 黃敬平 呂玉玲

