新竹水情燈號轉黃燈 竹市停供噴水池等用水

中央社／ 新竹市13日電

竹市府說，新竹地區水情燈號調整為黃燈，市府已成立抗旱緊急應變小組因應，今天起停供行政機關噴水池、澆灌、沖洗外牆等公共工程灑水作業，將辦理抽水功能抽查，確保備援量能充足。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，新竹地區水情燈號昨天調整為黃燈，考量新竹地區頭前溪川流水量持續下降，市府啟動各項節水措施，並提醒民眾及各用水單位提高警覺、落實節水。

市府表示，今天召開會議與各局處首長共商應變措施，決議今天起停供行政機關噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及公共工程灑水作業，改以客雅水資源回收中心回收水再利用，降低自來水使用量。

市府指出，同時完成竹市抗旱水井盤點，並辦理抽水功能抽查，確保緊急備援量能充足，後續將持續滾動檢討水情，適時啟動各項因應方案。

市府說，節約用水不僅是因應水情的必要措施，也是提升城市永續與水資源韌性的重要行動，市府將持續掌握水情並發布資訊，呼籲市民落實日常節水習慣。

水情

相關新聞

桃園復興區泰雅傳統場域今開工 公共工程與原民文化融合

桃園市復興區公所今天上午舉行泰雅族傳統場域建置開工祈福，儀式由泰雅族耆老達少．瓦旦（Tasaw Watan）依循泰雅族口述傳統 Lmuhuw 吟唱，向天神與祖靈告知動工，祈求施工過程平安順利，公共建設與部落文化和諧共存，展現原住民族文化精神實踐於公共工程。

竹縣青年成家聯誼開跑 3月13日起報名 首對登記結婚送機票

新竹縣「協助青年成家系列活動」邁入第5年，今年縣府帶領竹縣單身青年開啟全新「戀愛冒險副本」，接下來將於5月到10月陸續登場，每梯人次是男女各20人。今年特別導入 RPG 遊戲「能力升級」概念，協助青年在自然互動中建立連結，活動免費參加，這次加碼首對情侶登記結婚，還能獲蜜月機票。

血庫告急！「大大攜手讓愛永續」捐血活動登場 號召民眾挽袖捐熱血

大大數位基金會、北視有線電視公司與台灣血液基金會，攜手新竹縣政府辦理「大大攜手，讓愛永續」捐血活動，今日於縣府前廣場舉行。新竹縣長楊文科感謝大大數位基金會連續3年發起捐血活動，該基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維出席啟動儀式，除了號召鄉親挽袖捐熱血，並宣布捐贈200萬元給新竹縣文化基金會，為在地藝文傳承注入動能。

竹北天后宮明天免費發放2000顆高麗菜 林啟賢：幫助農民

由於目前高麗菜盛產過剩，為協助農友，新竹縣竹北市天后宮主委、同時也是竹北市民代表會主席林啟賢，明天將在竹北天后宮前免費發送給民眾，這次共發送2千顆，除了協助南部農民之外，也與民眾分享當天現採的新鮮高麗菜。

桃園市議會定期會開幕 議長邱奕勝籲市長張善政關注美伊戰爭

桃園市議會今舉行第3屆第7次定期會，針對美伊戰爭未歇，議長邱奕勝致詞時特別提醒市長張善政留意戰爭局勢對經濟影響，請市府關注產業發展並適時予以協助。

桃園深夜大停電影響4千多戶 台電道歉

桃園昨天深夜大停電，影響青埔地區4106戶，部分街道全黑，不少民眾錯愕，但苦中作樂，笑說「被迫提早就寢」；台電今凌晨搶修復電，也為突發事故道歉。

0 則留言
