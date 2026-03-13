新竹水情燈號轉黃燈 竹市停供噴水池等用水

竹市府說，新竹地區水情燈號調整為黃燈，市府已成立抗旱緊急應變小組因應，今天起停供行政機關噴水池、澆灌、沖洗外牆等公共工程灑水作業，將辦理抽水功能抽查，確保備援量能充足。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，新竹地區水情燈號昨天調整為黃燈，考量新竹地區頭前溪川流水量持續下降，市府啟動各項節水措施，並提醒民眾及各用水單位提高警覺、落實節水。

市府表示，今天召開會議與各局處首長共商應變措施，決議今天起停供行政機關噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及公共工程灑水作業，改以客雅水資源回收中心回收水再利用，降低自來水使用量。

市府指出，同時完成竹市抗旱水井盤點，並辦理抽水功能抽查，確保緊急備援量能充足，後續將持續滾動檢討水情，適時啟動各項因應方案。

市府說，節約用水不僅是因應水情的必要措施，也是提升城市永續與水資源韌性的重要行動，市府將持續掌握水情並發布資訊，呼籲市民落實日常節水習慣。