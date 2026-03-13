快訊

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

「媽媽回家了」高雄三寶媽遭毒駕撞死 今頭七丈夫偕子女悲悽招魂

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園復興區泰雅傳統場域今開工 公共工程與原民文化融合

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市復興區原鄉泰雅場域計畫開工，全程採用傳統儀式。圖／復興區公所提供
桃園市復興區原鄉泰雅場域計畫開工，全程採用傳統儀式。圖／復興區公所提供

桃園市復興區公所今天上午舉行泰雅族傳統場域建置開工祈福，儀式由泰雅族耆老達少．瓦旦（Tasaw Watan）依循泰雅族口述傳統 Lmuhuw 吟唱，向天神與祖靈告知動工，祈求施工過程平安順利，公共建設與部落文化和諧共存，展現原住民族文化精神實踐於公共工程

復興區公所表示，泰雅族傳統場域建置計畫，除空間營造，更重視文化精神。達少．瓦旦長期投入族語保存與文化傳承，為桃園市原住民族口述傳統（Lmuhuw）保存者之一，熟稔泰雅族歷史、祖訓（Gaga）與傳統祭儀規範。他以傳統吟唱與獻酒儀程，向祖靈告知工程啟動，祈求庇佑與祝福，也期望透過儀式、部落參與凝聚族人共識，建立政府與部落間的信任基礎。

今日也邀請部落耆老、族人代表、區代表會主席張倉豪等民意代表參加動工儀式；中原大學魯瑪夫Lumaf 博士也和原教設中心團隊到場，將透過成果影像紀錄與文化彙整，作為公共工程融入原民文化的重要示範案例，強化文化場域建置的專業深度，將原住民族教育與空間設計理念導入公共工程，推動文化實踐與知識轉譯並行。

復興區長蘇佐璽指出，文化不是形式，而是工程啟動前最重要的心意與承諾。

透過傳統儀式的引導，讓工程在尊重文化的基礎上穩健推動，為復興區打造兼具文化深度與公共價值的傳統場域。另外，工程不只是物理建設，而是與祖靈的對話，以Lmuhuw（口述吟唱）作為精神媒介，向天地與祖靈「告知」而非「宣告」，這不只是儀式，而是一種文化秩序的確認，是依循祖訓 Gaga 的行動。

至於公共工程通常講求效率與進度，導入傳統祭儀是否會改變工程思維？蘇佐璽表示，現代行政體系與原住民族世界觀的交會，就看工程治理是否能融入文化倫理；尊重土地、歷史、祖靈，工程不再只是「建設土地」，而是「在土地上謙卑行事」。

復興區泰雅場域開工，公所邀請部落代表、耆老和學者參與。圖／復興區公所提供
復興區泰雅場域開工，公所邀請部落代表、耆老和學者參與。圖／復興區公所提供

復興區長蘇佐璽（中）穿上泰雅族服裝，和耆老一起為工程祈福。圖／復興區公所
復興區長蘇佐璽（中）穿上泰雅族服裝，和耆老一起為工程祈福。圖／復興區公所

泰雅族 公共工程 原住民族

延伸閱讀

金寶電子扮演地方創生「加速器」 實踐生態永續與文化共生的願景

連絡宗族情誼傳承文化使命 台中林氏宗廟明辦春季音樂會

中華電永續共學 打造偏鄉新未來

侯友宜行動治理到新店及烏來 再推十四張開發與原鄉觀光翻轉

相關新聞

桃園復興區泰雅傳統場域今開工 公共工程與原民文化融合

桃園市復興區公所今天上午舉行泰雅族傳統場域建置開工祈福，儀式由泰雅族耆老達少．瓦旦（Tasaw Watan）依循泰雅族口述傳統 Lmuhuw 吟唱，向天神與祖靈告知動工，祈求施工過程平安順利，公共建設與部落文化和諧共存，展現原住民族文化精神實踐於公共工程。

竹縣青年成家聯誼開跑 3月13日起報名 首對登記結婚送機票

新竹縣「協助青年成家系列活動」邁入第5年，今年縣府帶領竹縣單身青年開啟全新「戀愛冒險副本」，接下來將於5月到10月陸續登場，每梯人次是男女各20人。今年特別導入 RPG 遊戲「能力升級」概念，協助青年在自然互動中建立連結，活動免費參加，這次加碼首對情侶登記結婚，還能獲蜜月機票。

血庫告急！「大大攜手讓愛永續」捐血活動登場 號召民眾挽袖捐熱血

大大數位基金會、北視有線電視公司與台灣血液基金會，攜手新竹縣政府辦理「大大攜手，讓愛永續」捐血活動，今日於縣府前廣場舉行。新竹縣長楊文科感謝大大數位基金會連續3年發起捐血活動，該基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維出席啟動儀式，除了號召鄉親挽袖捐熱血，並宣布捐贈200萬元給新竹縣文化基金會，為在地藝文傳承注入動能。

竹北天后宮明天免費發放2000顆高麗菜 林啟賢：幫助農民

由於目前高麗菜盛產過剩，為協助農友，新竹縣竹北市天后宮主委、同時也是竹北市民代表會主席林啟賢，明天將在竹北天后宮前免費發送給民眾，這次共發送2千顆，除了協助南部農民之外，也與民眾分享當天現採的新鮮高麗菜。

桃園市議會定期會開幕 議長邱奕勝籲市長張善政關注美伊戰爭

桃園市議會今舉行第3屆第7次定期會，針對美伊戰爭未歇，議長邱奕勝致詞時特別提醒市長張善政留意戰爭局勢對經濟影響，請市府關注產業發展並適時予以協助。

桃園深夜大停電影響4千多戶 台電道歉

桃園昨天深夜大停電，影響青埔地區4106戶，部分街道全黑，不少民眾錯愕，但苦中作樂，笑說「被迫提早就寢」；台電今凌晨搶修復電，也為突發事故道歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。