桃園復興區泰雅傳統場域今開工 公共工程與原民文化融合

桃園市復興區公所今天上午舉行泰雅族傳統場域建置開工祈福，儀式由泰雅族耆老達少．瓦旦（Tasaw Watan）依循泰雅族口述傳統 Lmuhuw 吟唱，向天神與祖靈告知動工，祈求施工過程平安順利，公共建設與部落文化和諧共存，展現原住民族文化精神實踐於公共工程。

復興區公所表示，泰雅族傳統場域建置計畫，除空間營造，更重視文化精神。達少．瓦旦長期投入族語保存與文化傳承，為桃園市原住民族口述傳統（Lmuhuw）保存者之一，熟稔泰雅族歷史、祖訓（Gaga）與傳統祭儀規範。他以傳統吟唱與獻酒儀程，向祖靈告知工程啟動，祈求庇佑與祝福，也期望透過儀式、部落參與凝聚族人共識，建立政府與部落間的信任基礎。

今日也邀請部落耆老、族人代表、區代表會主席張倉豪等民意代表參加動工儀式；中原大學魯瑪夫Lumaf 博士也和原教設中心團隊到場，將透過成果影像紀錄與文化彙整，作為公共工程融入原民文化的重要示範案例，強化文化場域建置的專業深度，將原住民族教育與空間設計理念導入公共工程，推動文化實踐與知識轉譯並行。

復興區長蘇佐璽指出，文化不是形式，而是工程啟動前最重要的心意與承諾。

透過傳統儀式的引導，讓工程在尊重文化的基礎上穩健推動，為復興區打造兼具文化深度與公共價值的傳統場域。另外，工程不只是物理建設，而是與祖靈的對話，以Lmuhuw（口述吟唱）作為精神媒介，向天地與祖靈「告知」而非「宣告」，這不只是儀式，而是一種文化秩序的確認，是依循祖訓 Gaga 的行動。

至於公共工程通常講求效率與進度，導入傳統祭儀是否會改變工程思維？蘇佐璽表示，現代行政體系與原住民族世界觀的交會，就看工程治理是否能融入文化倫理；尊重土地、歷史、祖靈，工程不再只是「建設土地」，而是「在土地上謙卑行事」。

復興區泰雅場域開工，公所邀請部落代表、耆老和學者參與。圖／復興區公所提供