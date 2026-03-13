快訊

竹縣青年成家聯誼開跑 3月13日起報名 首對登記結婚送機票

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
今年縣府帶領竹縣單身青年開啟全新「戀愛冒險副本」，接下來將於5月到10月陸續登場，每梯人次是男女各20人。記者郭政芬／攝影
新竹縣「協助青年成家系列活動」邁入第5年，今年縣府帶領竹縣單身青年開啟全新「戀愛冒險副本」，接下來將於5月到10月陸續登場，每梯人次是男女各20人。今年特別導入 RPG 遊戲「能力升級」概念，協助青年在自然互動中建立連結，活動免費參加，這次加碼首對情侶登記結婚，還能獲蜜月機票

副縣長陳見賢表示，在教育局青年事務科的努力之下，歷年來報名參加的人數已超過1500人，且成功配對率達6成。感謝縣議會所有議員支持，讓活動持續推廣。5月首場活動從3月13日中午12時開放報名，每梯人次是男女各20人，10月名額則各40名，歡迎大家踴躍報名，這次還加碼首對情侶登記結婚，還能獲蜜月機票。

教育局表示，今年導入RPG「能力升級」概念，透過情感講座、Speed Dating與合作任務，讓青年在自然互動中逐步拉近距離。活動免費參加，並有電影雙人套票、知名飯店下午茶券及星巴克雙人時光組合等好禮，歡迎單身青年踴躍報名。

今年「成家無限美好」共辦理5場活動。5月首場「微醺秘境」副本呼應初夏浪漫氛圍，即日起報名至4月19日，將於 大山北月 結合調酒品飲，展開浪漫破冰；6月推出「戀戀香氣」，以手作調香與互動任務為主，透過香氣體驗營造輕鬆交流氛圍。

8月七夕前夕推出「心願甜點」，結合甜點手作與心願禮物交換，營造甜蜜互動氛圍；9月中秋推出「月光幻舞」，透過手作體驗與蒙面舞會促進交流；10月壓軸「真愛冒險」副本，結合六福村主題遊樂園 萬聖節場景與大型實境任務，透過角色關卡與團隊合作，讓參與者在歡樂與挑戰中提升互動。

教育局長蔡淑貞表示，為鼓勵青年「願婚、敢生、樂養」，今年推出「隱藏成就」獎勵，凡參與成家系列活動並在1年內首對完成結婚登記者，可獲蜜月機票補助1組（價值2萬元）。首場「微醺秘境」即日起開放報名至4月19日（https://www.surveycake.com/s/B6OBr），活動全程免費，並有機會抽中電影票、飯店下午茶等好禮。

今天特別於白色情人節前夕在縣府大廳舉辦宣傳記者會，邀請金鐘獎入圍主持人劉于慈甜美開場，由2025日本國際花式調酒大賽冠軍陳武良化身「幸福鍊金術師」，精彩調酒秀為年度任務揭開序幕。記者郭政芬／攝影
今天特別於白色情人節前夕在縣府大廳舉辦宣傳記者會，邀請金鐘獎入圍主持人劉于慈甜美開場，由2025日本國際花式調酒大賽冠軍陳武良化身「幸福鍊金術師」，精彩調酒秀為年度任務揭開序幕。記者郭政芬／攝影

