血庫告急！「大大攜手讓愛永續」捐血活動登場 號召民眾挽袖捐熱血

大大數位基金會、北視有線電視公司與台灣血液基金會，攜手新竹縣政府辦理「大大攜手，讓愛永續」捐血活動，今日於縣府前廣場舉行。新竹縣長楊文科感謝大大數位基金會連續3年發起捐血活動，該基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維出席啟動儀式，除了號召鄉親挽袖捐熱血，並宣布捐贈200萬元給新竹縣文化基金會，為在地藝文傳承注入動能。

依據台灣血液基金會最新統計資料，台北、新竹、台中、高雄等4處捐血中心的部分血型血液庫存量仍處於偏低狀況，其中以O型血較為不足。大大數位基金會自3月起攜手7縣市，共同響應此次捐血活動，目標募集1萬5000袋熱血。

為推動地方文化傳承並強化藝文推廣，戴永輝攜手「北視有線電視」捐贈200萬元經費給新竹縣文化基金會。身兼文化基金會董事長的楊文科特別感謝慷慨捐助。這筆經費將成為推動文化傳承的重要助力，期盼透過各項藝文活動，讓更多民眾認識並欣賞在地文化之美。

「大大攜手 讓愛永續」公益行動已邁入第3年，每年成績皆超越預期。首年「讓愛匯流」募集11810袋，去年「讓愛延續」更突破13568袋。戴永輝表示，民眾自發性的熱情令人動容，今年規模再擴大，目標鎖定全台募集 15000袋熱血，活動展開兩周，截至昨天已募集超過5500袋熱血。

新竹縣消防局長陳中振今天也親自號召，帶領超過百位打火弟兄現身支援。他們紛紛捲起袖子，用百人的熱血築起另一座守護生命的防線。湖口鄉長吳淑君也親自到場響應捐血。她笑稱，雖然平時公務繁忙，但為了公益絕對要保持最佳體魄，以實際行動號召鄉親一同捲起袖子、共襄盛舉。

「大大攜手 讓愛永續」公益行動已邁入第3年，每年成績皆超越預期。圖／北視提供

新竹縣長楊文科感謝大大數位基金會連續3年發起捐血活動，號召鄉親挽袖捐熱血。圖／北視提供