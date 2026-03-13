竹北天后宮明天免費發放2000顆高麗菜 林啟賢：幫助農民

由於目前高麗菜盛產過剩，為協助農友，新竹縣竹北市天后宮主委、同時也是竹北市民代表會主席林啟賢，明天將在竹北天后宮前免費發送給民眾，這次共發送2千顆，除了協助南部農民之外，也與民眾分享當天現採的新鮮高麗菜。

林啟賢表示，明天3月14日是白色情人節，情人節是誰說只能送花、送巧克力？他今年要來送高麗菜，明天下午2點30分於竹北天后宮，他準備2000顆高麗菜，親自送給竹北鄉親們，希望民眾生活有菜、日子好彩。

林啟賢說，發送高麗菜活動已經持續3、4年，每次都吸引民眾大排長龍，這次協助主要是因為南部的高麗菜盛產過多，由於高麗菜的營養價值高，且是國民美食，因此為協助農友，與天后宮的理監事協商，決定以天后宮的名義購買2000顆高麗菜，免費發送給信徒和民眾。因此當天會將現採的新鮮高麗菜分享給竹北鄉親，活動採每人限領一顆方式發放。