竹市高票議員劉康彥確定不連任 改由林士凱披掛上陣

本屆新竹市北區市議員選舉得票超過7000票的議員劉康彥確定不再連任，改由33歲、具法律專業背景的辦公室主任林士凱披掛上陣，林士凱完成民進黨黨內登記，他說，盼能爭取北區議員提名，延續劉康彥勤走基層的服務精神，以及論述條理分明、積極解決問題的問政風格。

在市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆、彰化縣議員楊子賢，以及前行政院副發言人謝子涵等黨內年輕世代陪同下，林士凱今早順利完成黨內領表與登記作業。

由於北區議員登記參選爆炸，若協調不成，民進黨預計4月初進行初選。對此，林士凱表示，過去三年的議員助理「特訓」，讓他對地方的建設與發展需求非常熟悉，不論教育、交通、排水防洪、闢建公園、大菜市環境提升、舊城商圈的轉型及升級等基礎建設，相信市民都有看見市議員劉康彥和他一起努力的身影。

林士凱說，他曾歷任桃園地方法院書記官、新竹市政府行政處採購人員與議員助理，從司法、行政再到地方立法機關，前後十年時間，具有紮實歷練與解決問題的行動力，為了追求家鄉新竹市，尤其是北區能夠持續進步，懇請市民給予他服務的機會。

市議員劉康彥則說，林士凱非常自律，高度專注在助理工作，不僅對陳情案件掌握細膩，也對市政運作相當熟悉，更經常善用法律專業，免費替許多民眾解決疑難雜症。

劉康彥表示，林士凱更勤於走進基層，在市場、宮廟、社區發展協會、巡守隊、同鄉會、宗親會、義警消民防、各大社團等等，一直站在第一線，瞭解民眾的需求和想法。

劉康彥強調，和林士凱共事三年期間，深刻感受到他的責任感與行動力。無論是民眾請託還是公共議題的推動，林士凱都能細心思考、努力實踐，是他唯一支持與推薦的議員人選。

謝子涵表示，新竹是一個變化快速的城市，需要有極戰力的人投入公共服務，林士凱就是「最有經驗的新人」。

謝子涵說，林士凱長期關注新竹的交通、教育及環境議題，並透過實體和網路跟市民討論出更好的做法，解決大家遇到的問題。

謝子涵表示，無論是年輕人的心聲、年輕爸媽、長輩的困境，林士凱都認真傾聽，他是最有經驗的新人，希望新竹市民尤其是北區鄉親「唯一支持」林士凱。