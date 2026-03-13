竹市高票議員劉康彥確定不連任 改由林士凱披掛上陣

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
本屆新竹市北區市議員選舉得票超過7000票的議員劉康彥確定不再連任，改由33歲、具法律專業背景的辦公室主任林士凱披掛上陣。圖／林士凱提供
本屆新竹市北區市議員選舉得票超過7000票的議員劉康彥確定不再連任，改由33歲、具法律專業背景的辦公室主任林士凱披掛上陣。圖／林士凱提供

本屆新竹市北區市議員選舉得票超過7000票的議員劉康彥確定不再連任，改由33歲、具法律專業背景的辦公室主任林士凱披掛上陣，林士凱完成民進黨黨內登記，他說，盼能爭取北區議員提名，延續劉康彥勤走基層的服務精神，以及論述條理分明、積極解決問題的問政風格。

在市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆、彰化縣議員楊子賢，以及前行政院副發言人謝子涵等黨內年輕世代陪同下，林士凱今早順利完成黨內領表與登記作業。

由於北區議員登記參選爆炸，若協調不成，民進黨預計4月初進行初選。對此，林士凱表示，過去三年的議員助理「特訓」，讓他對地方的建設與發展需求非常熟悉，不論教育、交通、排水防洪、闢建公園、大菜市環境提升、舊城商圈的轉型及升級等基礎建設，相信市民都有看見市議員劉康彥和他一起努力的身影。

林士凱說，他曾歷任桃園地方法院書記官、新竹市政府行政處採購人員與議員助理，從司法、行政再到地方立法機關，前後十年時間，具有紮實歷練與解決問題的行動力，為了追求家鄉新竹市，尤其是北區能夠持續進步，懇請市民給予他服務的機會。

市議員劉康彥則說，林士凱非常自律，高度專注在助理工作，不僅對陳情案件掌握細膩，也對市政運作相當熟悉，更經常善用法律專業，免費替許多民眾解決疑難雜症。

劉康彥表示，林士凱更勤於走進基層，在市場、宮廟、社區發展協會、巡守隊、同鄉會、宗親會、義警消民防、各大社團等等，一直站在第一線，瞭解民眾的需求和想法。

劉康彥強調，和林士凱共事三年期間，深刻感受到他的責任感與行動力。無論是民眾請託還是公共議題的推動，林士凱都能細心思考、努力實踐，是他唯一支持與推薦的議員人選。

謝子涵表示，新竹是一個變化快速的城市，需要有極戰力的人投入公共服務，林士凱就是「最有經驗的新人」。

謝子涵說，林士凱長期關注新竹的交通、教育及環境議題，並透過實體和網路跟市民討論出更好的做法，解決大家遇到的問題。

謝子涵表示，無論是年輕人的心聲、年輕爸媽、長輩的困境，林士凱都認真傾聽，他是最有經驗的新人，希望新竹市民尤其是北區鄉親「唯一支持」林士凱。

議員 謝子涵 基礎建設

相關新聞

桃園深夜大停電影響4千多戶 台電道歉

桃園昨天深夜大停電，影響青埔地區4106戶，部分街道全黑，不少民眾錯愕，但苦中作樂，笑說「被迫提早就寢」；台電今凌晨搶修復電，也為突發事故道歉。

節約用水！新竹地區今起水情轉黃燈 實施離峰減壓供水

經濟部水利署今天舉行上半年第5次供水情勢檢討會議，盤點各地水情後，決定自今天起，新竹地區水情燈號由綠燈轉換為黃燈，並開始實施離峰期間每日夜間23時至隔日清晨5時減壓供水措施。

影／千萬有找！苗栗縣推動產官學合作推安心就業 購屋便宜是優勢

苗栗縣政府勞青處、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，縣府強調將整合職訓與就業服務資源，透過多元培訓課程與就業媒合機制，協助求職縣民強化專業技能並順利銜接職場，聯合大學強調美光將在銅科設廠，對求職民眾、聯大學生都是今年非常重要的機會，尤其苗栗購屋「千萬有找 」，這是與都會區相較的一大優勢，值得學生留下來安定就業及生活。

桃園在地產業博覽會 張善政：協助青年探索職涯方向

桃園市長張善政今日上午前往中央大學，出席在地產業博覽會開幕，並表示，今年是桃園第二年舉辦企業博覽會，與高中職博覽會共同辦理，透過整合產業與教育資源，讓學生在選擇大專院校與科系前，能先了解產業運作與發展趨勢，進一步思考自身興趣與能力，提前為升學與未來職涯發展做準備。

竹北仁義停車場、小廣場完工 停車格增至76格打造榕樹大道

新竹縣竹北市公所繼優化仁義市場後，第二階段仁義停車場與小廣場也改善完工，將過去老舊、陰暗的休憩空間，透過空間動線重新梳理、植栽優化與夜間照明提升，不僅增加停車位，也打造舒適宜人的「榕樹大道」，為老市場注入嶄新的城市風貌。

血庫告急！「大大攜手讓愛永續」捐血活動登場 號召民眾挽袖捐熱血

大大數位基金會、北視有線電視公司與台灣血液基金會，攜手新竹縣政府辦理「大大攜手，讓愛永續」捐血活動，今日於縣府前廣場舉行。新竹縣長楊文科感謝大大數位基金會連續3年發起捐血活動，該基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維出席啟動儀式，除了號召鄉親挽袖捐熱血，並宣布捐贈200萬元給新竹縣文化基金會，為在地藝文傳承注入動能。

