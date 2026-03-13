桃園市議會定期會開幕 議長邱奕勝籲市長張善政關注美伊戰爭

桃園市議會今舉行第3屆第7次定期會，針對美伊戰爭未歇，議長邱奕勝致詞時特別提醒市長張善政留意戰爭局勢對經濟影響，請市府關注產業發展並適時予以協助。

邱奕勝表示，桃園多項社會福利順利推動，要感謝所有議員支持與努力，尤其桃園的營養午餐免費政策，現在很多縣市陸續跟進，讓桃園與有榮焉，使桃園成為台灣福利政策領頭羊。社會住宅方面，桃園也有好幾個社宅興建中，請市府嚴加監督工程施作，確保社宅品質，讓入住社宅的民眾對桃園市政府有感。

邱奕勝也說，捷運綠線部分路段今年底將啟用，對地方而言，交通便利性往前跨出一大步，期許未來延伸部分也能加速，讓市民享受更舒適便捷的交通路網，而施工期間可能造成民眾交通不便，也請市府多注意。

另外，美伊戰政影響不容小覷，邱奕勝也請張善政多關注經濟產業發展，若地方有企業因此受影響，也盼市府予以協助。