桃園市議會定期會開幕 議長邱奕勝籲市長張善政關注美伊戰爭

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市議會第3屆第7次定期會今天開幕，議長邱奕勝致詞時呼籲市長張善政關注美伊戰爭對經濟的影響。記者陳俊智／攝影
桃園市議會第3屆第7次定期會今天開幕，議長邱奕勝致詞時呼籲市長張善政關注美伊戰爭對經濟的影響。記者陳俊智／攝影

桃園市議會今舉行第3屆第7次定期會，針對美伊戰爭未歇，議長邱奕勝致詞時特別提醒市長張善政留意戰爭局勢對經濟影響，請市府關注產業發展並適時予以協助。

邱奕勝表示，桃園多項社會福利順利推動，要感謝所有議員支持與努力，尤其桃園的營養午餐免費政策，現在很多縣市陸續跟進，讓桃園與有榮焉，使桃園成為台灣福利政策領頭羊。社會住宅方面，桃園也有好幾個社宅興建中，請市府嚴加監督工程施作，確保社宅品質，讓入住社宅的民眾對桃園市政府有感。

邱奕勝也說，捷運綠線部分路段今年底將啟用，對地方而言，交通便利性往前跨出一大步，期許未來延伸部分也能加速，讓市民享受更舒適便捷的交通路網，而施工期間可能造成民眾交通不便，也請市府多注意。

另外，美伊戰政影響不容小覷，邱奕勝也請張善政多關注經濟產業發展，若地方有企業因此受影響，也盼市府予以協助。

桃園深夜大停電影響4千多戶 台電道歉

桃園昨天深夜大停電，影響青埔地區4106戶，部分街道全黑，不少民眾錯愕，但苦中作樂，笑說「被迫提早就寢」；台電今凌晨搶修復電，也為突發事故道歉。

節約用水！新竹地區今起水情轉黃燈 實施離峰減壓供水

經濟部水利署今天舉行上半年第5次供水情勢檢討會議，盤點各地水情後，決定自今天起，新竹地區水情燈號由綠燈轉換為黃燈，並開始實施離峰期間每日夜間23時至隔日清晨5時減壓供水措施。

影／千萬有找！苗栗縣推動產官學合作推安心就業 購屋便宜是優勢

苗栗縣政府勞青處、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，縣府強調將整合職訓與就業服務資源，透過多元培訓課程與就業媒合機制，協助求職縣民強化專業技能並順利銜接職場，聯合大學強調美光將在銅科設廠，對求職民眾、聯大學生都是今年非常重要的機會，尤其苗栗購屋「千萬有找 」，這是與都會區相較的一大優勢，值得學生留下來安定就業及生活。

桃園在地產業博覽會 張善政：協助青年探索職涯方向

桃園市長張善政今日上午前往中央大學，出席在地產業博覽會開幕，並表示，今年是桃園第二年舉辦企業博覽會，與高中職博覽會共同辦理，透過整合產業與教育資源，讓學生在選擇大專院校與科系前，能先了解產業運作與發展趨勢，進一步思考自身興趣與能力，提前為升學與未來職涯發展做準備。

竹北仁義停車場、小廣場完工 停車格增至76格打造榕樹大道

新竹縣竹北市公所繼優化仁義市場後，第二階段仁義停車場與小廣場也改善完工，將過去老舊、陰暗的休憩空間，透過空間動線重新梳理、植栽優化與夜間照明提升，不僅增加停車位，也打造舒適宜人的「榕樹大道」，為老市場注入嶄新的城市風貌。

血庫告急！「大大攜手讓愛永續」捐血活動登場 號召民眾挽袖捐熱血

大大數位基金會、北視有線電視公司與台灣血液基金會，攜手新竹縣政府辦理「大大攜手，讓愛永續」捐血活動，今日於縣府前廣場舉行。新竹縣長楊文科感謝大大數位基金會連續3年發起捐血活動，該基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維出席啟動儀式，除了號召鄉親挽袖捐熱血，並宣布捐贈200萬元給新竹縣文化基金會，為在地藝文傳承注入動能。

