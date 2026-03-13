快訊

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

接班後一路神隱！伊朗最高領袖傳聞昏迷截肢 官媒代讀新聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

國際自由車環台賽16日桃園登場 桃警超前部署演練交管

桃園電子報／ 桃園電子報

S 51519505 0
為迎接年度國際體壇盛事國際自由車環台賽，桃園市警察局前於3月9日辦理賽事交通管制與安全維護實警演練。圖：警方提供

為迎接年度國際體壇盛事國際自由車環台賽，桃園市警察局前於3月9日辦理賽事交通管制與安全維護實警演練，針對競賽當日車隊行經路線、重要路口管制、人車分流及緊急應變等項目進行完整演練。整體勤務過程順暢，相關交通疏導及管制作為均依規劃完成，為3月16日正式競賽奠定良好基礎。

S 51519496 0
國際自由車環台賽桃園市站競賽路線。圖：警方提供

警方表示，國際自由車環台賽為國際級公路自由車賽事，每年吸引來自世界各地頂尖車隊及選手參與，不僅是國際重要體育賽事，也是展現台灣城市魅力的重要舞台。今年賽事途經桃園市多條重要道路，為確保車隊安全及比賽順利進行，警方事前即完成周延規劃，並透過實警演練方式，模擬正式賽事交通管制情形，驗證警力部署、路口封控與通報機制是否完善。

S 51519497 0
國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

此次演練由交通警察大隊統籌規劃，並結合轄區分局警力及義交民力共同執行，針對車隊通行時各重要路口交通管制、側向車流控管、交通錐預置、勤務通報與應變協調等重點項目逐一測試。演練過程中，各單位依照既定流程操作，透過無線電即時聯繫，確保車隊動態能迅速通報至各管制路口，使勤務銜接順暢、指揮調度明確。

S 51519498 0
國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

警方指出，透過此次實警演練，不僅讓參與勤務的警力與協勤人員更加熟悉作業流程，也提前檢視可能發生的交通狀況與突發情形，並即時進行修正與強化，確保正式競賽當天能以最完善的勤務部署維護賽事安全。

S 51519499 0
國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

交大隊長林東星提醒，3月16日正式競賽當天，車隊行經路段將採取「移動階段性」交通管制方式進行，以確保選手安全並降低對民眾交通影響。當車隊即將抵達時，警方將先行管制路口車輛通行，待車隊通過後即逐步解除管制，整體管制時間相對短暫，請用路人耐心配合現場員警及義交人員指揮。

S 51519500 0
國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

此外，警方也呼籲民眾當日如行經相關路段，請提前規劃行程並留意交通資訊，遇有交通管制時切勿強行闖越路口或穿越賽道，以免影響比賽安全。沿線觀賽民眾也應站在安全區域，避免靠近賽道或突然穿越道路，共同維護選手及自身安全。

S 51519502 0
國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

市警局表示，國際賽事的順利舉辦需要全民共同支持與配合，警方將全力投入交通疏導與安全維護工作，也希望市民朋友能體諒短暫交通管制帶來的不便，一起為選手加油。透過市民與警方攜手合作，不僅能確保賽事安全順利進行，也能向世界展現桃園友善、有序且熱情的城市形象。

S 51519501 0
國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：國際自由車環台賽3/16桃園登場 桃警超前部署演練交管

延伸閱讀：
  1. 桃園台61線觀音段連環撞！曳引車「泥漿」鋪滿地 3駕駛受傷送醫
  2. 1.2萬人連署國高中延至10點上課 教育部駁回原因曝

交通管制 自由車 環台賽

延伸閱讀

自由車／歷經傷病回歸又晉升奶爸 馮俊凱成「時間管理大師」

國際自由車環台賽高雄站17日登場 11行政區道路交管要注意

自由車／搶先體驗最新空力車 馮俊凱、杜志濠環台賽攜手對抗中華隊

竹子湖海芋、繡球花季登場　北市陽明山例假日交管

相關新聞

節約用水！新竹地區今起水情轉黃燈 實施離峰減壓供水

經濟部水利署今天舉行上半年第5次供水情勢檢討會議，盤點各地水情後，決定自今天起，新竹地區水情燈號由綠燈轉換為黃燈，並開始實施離峰期間每日夜間23時至隔日清晨5時減壓供水措施。

影／竹縣垃圾車傷人意外引熱議 苗栗清潔隊員：最怕的狀況有2種

新竹縣竹東鎮2月23日發生清潔車傷人意外，一名阿婆在丟垃圾時，因垃圾車後斗彈起，廚餘桶底部震動並彈到阿婆的手部，老人家疑因重心不穩，後腦重擊地面造成顱內出血，事件引發地方熱議。苗栗縣環保局統計目前全縣各鄉鎮市共有170輛清潔車，其中車齡10年以上有74輛，15年以上有31輛，部分鄉鎮市原則上滿15年就會爭取經費汰舊。

影／千萬有找！苗栗縣推動產官學合作推安心就業 購屋便宜是優勢

苗栗縣政府勞青處、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，縣府強調將整合職訓與就業服務資源，透過多元培訓課程與就業媒合機制，協助求職縣民強化專業技能並順利銜接職場，聯合大學強調美光將在銅科設廠，對求職民眾、聯大學生都是今年非常重要的機會，尤其苗栗購屋「千萬有找 」，這是與都會區相較的一大優勢，值得學生留下來安定就業及生活。

桃園在地產業博覽會 張善政：協助青年探索職涯方向

桃園市長張善政今日上午前往中央大學，出席在地產業博覽會開幕，並表示，今年是桃園第二年舉辦企業博覽會，與高中職博覽會共同辦理，透過整合產業與教育資源，讓學生在選擇大專院校與科系前，能先了解產業運作與發展趨勢，進一步思考自身興趣與能力，提前為升學與未來職涯發展做準備。

竹北仁義停車場、小廣場完工 停車格增至76格打造榕樹大道

新竹縣竹北市公所繼優化仁義市場後，第二階段仁義停車場與小廣場也改善完工，將過去老舊、陰暗的休憩空間，透過空間動線重新梳理、植栽優化與夜間照明提升，不僅增加停車位，也打造舒適宜人的「榕樹大道」，為老市場注入嶄新的城市風貌。

桃園深夜大停電影響4千多戶 台電道歉

桃園昨天深夜大停電，影響青埔地區4106戶，部分街道全黑，不少民眾錯愕，但苦中作樂，笑說「被迫提早就寢」；台電今凌晨搶修復電，也為突發事故道歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。