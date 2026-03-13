國際自由車環台賽16日桃園登場 桃警超前部署演練交管

為迎接年度國際體壇盛事國際自由車環台賽，桃園市警察局前於3月9日辦理賽事交通管制與安全維護實警演練。圖：警方提供

為迎接年度國際體壇盛事國際自由車環台賽，桃園市警察局前於3月9日辦理賽事交通管制與安全維護實警演練，針對競賽當日車隊行經路線、重要路口管制、人車分流及緊急應變等項目進行完整演練。整體勤務過程順暢，相關交通疏導及管制作為均依規劃完成，為3月16日正式競賽奠定良好基礎。

國際自由車環台賽桃園市站競賽路線。圖：警方提供

警方表示，國際自由車環台賽為國際級公路自由車賽事，每年吸引來自世界各地頂尖車隊及選手參與，不僅是國際重要體育賽事，也是展現台灣城市魅力的重要舞台。今年賽事途經桃園市多條重要道路，為確保車隊安全及比賽順利進行，警方事前即完成周延規劃，並透過實警演練方式，模擬正式賽事交通管制情形，驗證警力部署、路口封控與通報機制是否完善。

國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

此次演練由交通警察大隊統籌規劃，並結合轄區分局警力及義交民力共同執行，針對車隊通行時各重要路口交通管制、側向車流控管、交通錐預置、勤務通報與應變協調等重點項目逐一測試。演練過程中，各單位依照既定流程操作，透過無線電即時聯繫，確保車隊動態能迅速通報至各管制路口，使勤務銜接順暢、指揮調度明確。

國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

警方指出，透過此次實警演練，不僅讓參與勤務的警力與協勤人員更加熟悉作業流程，也提前檢視可能發生的交通狀況與突發情形，並即時進行修正與強化，確保正式競賽當天能以最完善的勤務部署維護賽事安全。

國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

交大隊長林東星提醒，3月16日正式競賽當天，車隊行經路段將採取「移動階段性」交通管制方式進行，以確保選手安全並降低對民眾交通影響。當車隊即將抵達時，警方將先行管制路口車輛通行，待車隊通過後即逐步解除管制，整體管制時間相對短暫，請用路人耐心配合現場員警及義交人員指揮。

國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

此外，警方也呼籲民眾當日如行經相關路段，請提前規劃行程並留意交通資訊，遇有交通管制時切勿強行闖越路口或穿越賽道，以免影響比賽安全。沿線觀賽民眾也應站在安全區域，避免靠近賽道或突然穿越道路，共同維護選手及自身安全。

國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

市警局表示，國際賽事的順利舉辦需要全民共同支持與配合，警方將全力投入交通疏導與安全維護工作，也希望市民朋友能體諒短暫交通管制帶來的不便，一起為選手加油。透過市民與警方攜手合作，不僅能確保賽事安全順利進行，也能向世界展現桃園友善、有序且熱情的城市形象。

國際自由車環台賽桃園市站交通管制資訊。圖：警方提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：國際自由車環台賽3/16桃園登場 桃警超前部署演練交管