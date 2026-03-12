快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹水情燈號轉黃燈 竹縣停供噴水池等用水措施

中央社／ 新竹縣12日電
竹縣府今天說，因應水情燈號綠燈轉黃燈，縣府將配合停供轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並向機關學校、飯店、百貨公司等宣導節約用水，提升節水效率。缺水限水示意圖。圖／AI生成
竹縣府今天說，因應水情燈號綠燈轉黃燈，縣府將配合停供轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並向機關學校、飯店、百貨公司等宣導節約用水，提升節水效率。缺水限水示意圖。圖／AI生成

竹縣府今天說，因應水情燈號綠燈轉黃燈，縣府將配合停供轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並向機關學校、飯店、百貨公司等宣導節約用水，提升節水效率。

新竹縣政府發布新聞資料指出，經濟部水利署召開水情檢討會議，盤點各地水情後，決定今天起，新竹地區水情燈號由綠燈轉換為黃燈，並開始實施離峰期間每天晚上11時至隔天清晨5時減壓供水措施。

縣府說，去年11月至今新竹地區降雨偏少，各月實際總降雨量不足30毫米，約為歷年平均值的2至3成，頭前溪川流水量持續下降，隆恩堰公共用水取水量偏低，近期雖有降雨，但尚無法紓解水情。

縣府指出，寶山水庫有效蓄水量已降為24%，另在寶二水庫有效蓄水量則為33%，考量大新竹地區每天需水量約69.5萬噸，調整水情燈號為黃燈，並採取減壓供水。

縣長楊文科表示，因應水情燈號由綠轉黃，竹縣府及所屬機關將停供轄內噴水池、澆灌及外牆、水溝沖洗等非必要用水，並宣導機關學校、飯店、百貨及遊樂園區落實節水措施，同時督導工業區廠商加強旱災整備與提升用水效率。

新竹縣政府工務處長戴志君說，竹縣竹北及竹東水資源回收中心為協助民眾與企業因應旱象，每天各提供約1500噸回收水，供環境清潔與花木澆灌等非接觸用途。

新竹 楊文科 寶二水庫

延伸閱讀

竹北汙水建設再升級 31億擴建處理量、接管戶數加碼2.1萬戶

避春耕缺水 農田水利署：優先輪流灌溉 陸續啟用抗旱水井

水情緊張！寶二、曾文水庫蓄水率僅4成 多地實施人工增雨

南部水庫水情堪慮？ 南水分署澄清「蓄水率非唯一指標」

相關新聞

苗栗通霄白沙屯媽香燈腳 首日逾17萬人報名

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步北港進香，擇定四月十二日深夜登轎起駕，往返八天七夜。廟方昨開放香燈腳報名，湧現排隊人龍，廟方祭出「截止點」告示牌管制，截至晚上七時破十七萬人報名，報名日期截至四月九日，預料將破去年卅二萬人報名紀錄。

垃圾車後斗彈起 險出人命 曝老車危機

新竹縣竹東鎮上月廿三日發生垃圾車後斗突然彈起，造成倒垃圾老婦倒地而顱內出血意外，也讓垃圾車「高齡危機」浮出檯面。竹東鎮近四成垃圾車車齡超過十五年以上，鎮公所將提案添購三輛清潔車，苗栗縣、新竹市也有屆滿十五年老垃圾車，都將編預算汰換。

車齡老化衍生空汙、作業風險 收垃圾最怕夾藏瓶罐爆炸

清運車輛高齡化，不僅影響運作效能，也衍生空汙、作業風險。有清潔隊員觀察，部分垃圾車停放在戶外，長期風吹日曬雨淋，加速設備耗損，更擔心民眾垃圾分類不落實，壓縮時若有玻璃瓶、瓦斯罐夾藏在一般垃圾中，可能會爆炸危及現場人員。

新竹水情燈號轉黃燈 竹縣停供噴水池等用水措施

竹縣府今天說，因應水情燈號綠燈轉黃燈，縣府將配合停供轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並向機關學校...

節約用水！新竹地區今起水情轉黃燈 實施離峰減壓供水

經濟部水利署今天舉行上半年第5次供水情勢檢討會議，盤點各地水情後，決定自今天起，新竹地區水情燈號由綠燈轉換為黃燈，並開始實施離峰期間每日夜間23時至隔日清晨5時減壓供水措施。

影／千萬有找！苗栗縣推動產官學合作推安心就業 購屋便宜是優勢

苗栗縣政府勞青處、勞動部桃竹苗分署等產官學單位今天在縣府舉辦「安心就業・技能加值」115年度徵才職訓記者會，縣府強調將整合職訓與就業服務資源，透過多元培訓課程與就業媒合機制，協助求職縣民強化專業技能並順利銜接職場，聯合大學強調美光將在銅科設廠，對求職民眾、聯大學生都是今年非常重要的機會，尤其苗栗購屋「千萬有找 」，這是與都會區相較的一大優勢，值得學生留下來安定就業及生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。