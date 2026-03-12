聽新聞
新竹水情燈號轉黃燈 竹縣停供噴水池等用水措施
竹縣府今天說，因應水情燈號綠燈轉黃燈，縣府將配合停供轄管的噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並向機關學校、飯店、百貨公司等宣導節約用水，提升節水效率。
新竹縣政府發布新聞資料指出，經濟部水利署召開水情檢討會議，盤點各地水情後，決定今天起，新竹地區水情燈號由綠燈轉換為黃燈，並開始實施離峰期間每天晚上11時至隔天清晨5時減壓供水措施。
縣府說，去年11月至今新竹地區降雨偏少，各月實際總降雨量不足30毫米，約為歷年平均值的2至3成，頭前溪川流水量持續下降，隆恩堰公共用水取水量偏低，近期雖有降雨，但尚無法紓解水情。
縣府指出，寶山水庫有效蓄水量已降為24%，另在寶二水庫有效蓄水量則為33%，考量大新竹地區每天需水量約69.5萬噸，調整水情燈號為黃燈，並採取減壓供水。
縣長楊文科表示，因應水情燈號由綠轉黃，竹縣府及所屬機關將停供轄內噴水池、澆灌及外牆、水溝沖洗等非必要用水，並宣導機關學校、飯店、百貨及遊樂園區落實節水措施，同時督導工業區廠商加強旱災整備與提升用水效率。
新竹縣政府工務處長戴志君說，竹縣竹北及竹東水資源回收中心為協助民眾與企業因應旱象，每天各提供約1500噸回收水，供環境清潔與花木澆灌等非接觸用途。
